Najlepsza sieć dla firm. Z systemem Asus ExpertWiFi EBM68 dobre Wi-Fi to pestka

Dzięki Asus ExpertWiFi EBM68 wzniesiesz infrastrukturę sieciową w firmie na zupełnie nowy poziom

Dawne lata nauczyły nas, że sprzęt sieciowy jest zawsze toporny w ustawianiu i wymaga przynajmniej jednorazowej wizyty sieciowca-specjalisty, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Kto raz spotkał się z konfigurowaniem sprzętu firmy Cisco lub MikroTik z poziomu konsoli, ten z całą pewnością wie, co mam na myśli. O ile te osoby ciągle są na wagę złota przy bardziej zaawansowanych oraz rozległych infrastrukturach, w których ważne jest już np. to, gdzie użyć światłowodu, a gdzie skrętki miedzianej, aby nie doprowadzić do interferencji między przewodami, tak w zastosowaniach na mniejszą skalę możemy załatwić sprawę dwoma routerami w ramach sieci mesh pokroju ExpertWiFi EBM68.

Firma Asus zadbała o to, aby pierwsze chwile z ExpertWiFi EBM68 były możliwie najmniej “przerażające”. Opisy na wielkim pudle zapewniają wszystkie najważniejsze informacje na temat możliwości tego systemu mesh, a wewnątrz poza dwoma routerami znajdziemy też dwa zasilacze z wymiennymi slotami do gniazdek zasilania, dwa zestawy w razie chęci montażu routerów na ścianie (pamiętajcie, że dołączone wkręty i kołki mogą nie pasować do waszych ścian), pojedynczy przewód RJ-45 oraz całą masę papierków, które rozwiewają wszelkie wątpliwości co do procesu konfiguracji oraz instalacji. Niestety funkcji PoE zabrakło, ale same routery przynajmniej zżerają mało energii, bo około 9 watów bez znacznego obciążenia.

O ile nie będziecie zaprzątać sobie głowy procesem montażu na ścianie, stawianie sieci od zera zajmie wam ledwie kilka minut. Wystarczy tylko włączyć routery, połączyć się do tego głównego z charakterystyczną naklejką w formie instrukcji na obudowie i następnie dodać nowy węzeł sieci.

Warto przy okazji podkreślić, że jak na system mesh przystało, połączenie router-router możemy zrealizować albo bezprzewodowo, stawiając drugą jednostkę w zasięgu sieci pierwszej, albo przewodowo, co wprawdzie wiąże się z potrzebą zastosowania przewodu, ale zapewnia znacznie okazalsze pokrycie oraz stabilność połączenia.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby dorzucić do tej dwójki dodatkowe routery, rozbudowując sieć AiMesh jeszcze bardziej. Zwłaszcza że każdy z nich ma naprawdę bogaty zestaw portów, bo poza głównym WAN o prędkości 2,5 Gb/s dostajemy do dyspozycji aż trzy gigabitowe porty LAN (dwa z nich obsługują agregacje), które możemy wykorzystać właśnie do np. połączenia innych routerów czy bezpośrednio samych sprzętów. Jest to kusząca wizja zwłaszcza w sytuacjach, kiedy chcemy np. stworzyć w jednym z pomieszczeń, do którego nie możemy przeprowadzić przewodu miniaturową sieć przewodową, łącząc komputery z routerem, który łączy się bezprzewodowo z jednostką główną.

Tego typu scenariusz brzmi wprawdzie abstrakcyjnie i może wydawać się przepisem na niewydajne połączenie, ale jako że spełniający standard AX7800 router ExpertWiFi EBM68 zapewnia dostęp do aż dwóch sieci 5 GHz i jednej 2,4 GHz, a do tego połączeń WiFi 6 (802.11ax) do nawet 4804 Mb/s, możemy być o to spokojni. Oczywiście starsze sprzęty z Wi-Fi również skorzystają, a to dzięki zarówno 2,4-GHz pasmu z transferem do 574-Mb/s, jak i wspieraniu przez system starodawnego wręcz aktualnie standardu 802.11a. Innymi słowy, nad możliwościami sprzętowymi tego modelu można rozpisywać się długo, dlatego też przejdźmy do najważniejszego wyróżnika ExpertWiFi EBM68 – jego przyjaznej dla użytkownika konfiguracji.

Asus ExpertWiFi EBM68 to biznesowy kombajn, który okiełzna każdy

Ustaliliśmy już, że ExpertWiFi EBM68 to sieciowy sprzęt z górnej półki, gwarantujący pełnię możliwości standardu Wi-Fi 6, czyli wysoką wydajność oraz okazały zasięg. Czas więc odpowiedzieć na to, co wyróżnia ten system na tle propozycji innych producentów i dlaczego powinniście go wybrać, zamiast np. innego, konsumenckiego zestawu routerów mesh. Odpowiedź na to zdradza (ponownie) nie tylko specyfikacja, ale też oprogramowanie ExpertWiFi dostępne na smartfony oraz w przeglądarce.

Można zamknąć ją w dwóch słowach – wydajność oraz konfigurowalność. Kiedy już postawicie tę główną sieć, będziecie mogli stworzyć kilka innych sieci “pobocznych” w ledwie kilka klików. W toku testów udało mi się ustanowić sześć sieci jednocześnie działających na obu węzłach i jedną dodatkową, która działała wyłącznie na głównym routerze, zanim osiągnąłem limit. Innymi słowy, Asus ExpertWiFi EBM68 będzie mógł w pewnym sensie odgrywać rolę nie jednego, a nawet kilkunastu routerów (jeśli zdecydujecie się na jedną sieć dostępną tylko na jednym węźle, a nie obu), generując w jednym momencie kilka całkowicie oddzielonych od siebie i w pełni konfigurowalnych sieci z włączeniem w to bezpośrednio samych urządzeń.

Na tym jednak potęga drzemiąca w propozycji Asusa wcale się nie kończy, bo firma zadbała też o specjalny tryb bezpieczeństwa w formie AiProtection oraz możliwość stawiania połączeń VPN typu site-to-site, umożliwiając wam ustanowienie “bezpiecznego” połączenia między waszą główną placówką, a oddalonym biurem lub miejscem pracownika. Sama funkcja AiProtection to w pewnym sensie “czynny strażnik bezpieczeństwa”, który weryfikuje stan waszej sieci na podstawie potencjalnych luk bezpieczeństwa i sugeruje zmiany, aby uchronić się od potencjalnych zagrożeń. Na bieżąco śledzi też ruch sieciowy i nie dość, że blokuje złośliwe strony, to na dodatek jest w stanie wykryć urządzenia zarażone wirusami, które tylko czekają, aby dobrać się do sieci lokalnych.

Z poziomu ustawień możemy też ustalać QoS, czyli to, z jakim priorytetem będą traktowane poszczególne obciążenia oraz dostosowywać możliwości transferowe poszczególnych sieci, żeby np. nie dopuścić do sytuacji, w której jeden z naszych gości zapożyczy sobie praktycznie cały transfer. Podobnie można potraktować konkretne urządzenia w sieci, ustawiając limit właśnie im. Warto się tym zainteresować zwłaszcza wtedy, kiedy połączenie zauważalnie zwolni, opcje monitorowania ruchu sieciowego wskażą nam znaczne obciążenia, a kilka chwil w podglądzie aktualnie podłączonych urządzeń, wskaże nam winowajcę.

Na poszczególne sieci oraz urządzenia możemy też wpływać w znacznie szerszy sposób, blokując w nich np. wyświetlanie treści dla dorosłych, reklam czy usług związanych z hazardem. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby umożliwiać działanie w konkretnych ramach czasowych i narzucać odgórne limity czasowe, pozwalające danemu użytkownikowi korzystać z sieci np. przez 2 godziny dziennie. Jest tego tyle, że wszystkie szczegóły podejrzycie na poniższym zestawie zrzutów ekranu z procesu konfiguracji, w której nie zabrakło m.in. możliwości wygenerowania kodu QR, co jest szczególnie cenne w przypadku np. kawiarni, jako że jest to wręcz idealny sposób na bezproblemowe zapewnienie klientom dostępu do Wi-Fi.

Poza tym Asus ExpertWiFi EBM68 zapewnia też możliwość połączenia się z systemem zdalnie, spoza zasięgu jego sieci Wi-Fi i tym samym uzyskania zdalnego dostępu do sieci, zarówno w zakresie jej stanu, jak i konfiguracji. Wszystko to możecie konfigurować zarówno z poziomu aplikacji na smartfony, jak i przeglądarki po połączeniu się z przypisanym adresem IP lub poprzez stronę expertwifi. Wisienką na torcie jest możliwość wpięcia telefonu lub modemu przez USB do zapewnienia sobie awaryjnego połączenia Internetowego. Działa to na zasadzie wykorzystywania sieci komórkowej i hot-spota za pośrednictwem USB w celu zapewnienia sobie alternatywy dla usług głównego dostawcy Internetu (ISP), co w dobie 5G nie jest wcale nieporozumieniem. Taka opcja jest szczególnie cenna zwłaszcza w momencie, kiedy wasz ISP regularnie zalicza awarie, a jakiekolwiek przerwy w dostępie do Internetu są na wagę złota.

Innymi więc słowy, z tego typu systemem możecie stworzyć zaawansowaną infrastrukturę sieciową w ledwie kilka kliknięć i zarządzać jej najmniejszymi nawet szczegółami w prosty i szybki sposób. Proponowany przez Asusa system jest lekarstwem, które na zawsze uwolni was od niewydajnej i niebezpiecznej sieci, pozwalając na dodatek rozszerzać ją wraz ze zwiększaniem się waszych wymagań.