Poznaliśmy sekret ataku na most krymski. Nowe nagrania ujawniły unikalny sprzęt Ukrainy

Ukraina zniszczyła most krymski swoim wyjątkowym dronem Sea Baby

Kosztuje cztery miliardy dolarów i jest kluczowy dla agresora do utrzymania w relatywnie dobrym stanie przejętego w 2014 roku Półwyspu Krymskiego. To nic innego, jak zapewniający transport drogowy i kolejowy most krymski, który jest ciągle zagrożony w trwającym konflikcie, jako arcyważny węzeł logistyczny. Chociaż samo jego trafienie do łatwych nie należy, Ukrainie udało się to w zeszłym miesiącu i dopiero dziś możemy obejrzeć dokładny moment, w którym do tego doszło po tym, jak stosowne nagranie udostępniła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

W ataku na most krymski Ukraina wykorzystała swój własny system uzbrojenia w postaci nowoczesnego i w gruncie rzeczy dopiero co lokalnie opracowanego drona nawodnego Sea Baby. Prace nad nim ruszyły już w lutym 2022 roku i angażują wyłącznie ukraińskie zasoby państwowe, co potwierdził szef SBU, Wasyl Maliuk, twierdząc, że żadna z prywatnych firm nie jest zaangażowana w produkcję Sea Baby.

The Security Service of Ukraine (SBU) has shown what the "Sea Baby" looks like. This surface drone was used to attack the Crimean bridge in July.



In an interview with CNN, SBU head Vasyl Malyuk said that the marine drone is the result of months of development, which began…

Sea Baby to forma motorówki pozbawionej kabiny, która jest sterowana zdalnie przez operatorów i oprócz systemu napędu składa się z niskoprofilowego kadłuba, skrywającego do 850 kilogramów materiałów wybuchowych. Poza tym wykorzystuje kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy i anteny komunikacyjne na maszcie, a proces jego sterowania obejmuje użycie gogli rzeczywistości rozszerzonej, które zapewniają operatorowi widok z pierwszej osoby.

This is amazing. Not only the bridge was unsecured to be attacked by two drones from two directions, Ukrainians also had access to the cameras on the bridge.

Powyżej możecie obejrzeć dokładny moment ataku na most krymski, podczas którego to dron uderzył bezpośrednio w podpory mostu. O ile Sea Baby rzeczywiście jest przykładem sprzętu, którego wykrycie nie jest łatwe z racji m.in. niskiego profilu, to okupant i tak pokazał w tym momencie ogromną wręcz nieodpowiedzialność, nie chroniąc tak cennego obiektu. W efekcie ruch pojazdów kołowych stał się znacznie ograniczony, a jeden z elementów mostu wymaga najpewniej wymiany, choć transport kolejowy ponoć ciągle może odbywać się bez większego problemu.