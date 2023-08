Jeśli chodzi o elektryki, jesteśmy 100 lat za Chińczykami. Czy naprawdę odskoczyli nam tak bardzo?

Czy napisanie artykułu naukowego, w którym piejemy z zachwytu nad rozwojem zaawansowanych technologii we własnym kraju, możemy traktować w kategoriach samouwielbienia i egocentryzmu? Być może. Trudno przejść obojętnie obok publikacji chińskich naukowców z Narodowego Centrum Badań Inżynierskich nad Samochodami Elektrycznymi w Pekinie, która pojawiła się na łamach czasopisma Green Energy and Inteligent Transportation.

Naukowcy zwracają w swoim artykule na całość branży motoryzacyjnej, która rozwijała się w Państwie Środka. W swojej holistycznej analizie stwierdzili, że od 2015 roku Chiny prowadzą jako światowy lider produkujący samochody elektryczne. Mowa dokładnie o pojazdach napędzanych akumulatorami litowo-jonowymi (ang. battery electric vehicles, BEV).

Autobusy elektryczne w 2008 na igrzyskach olimpijskich w Pekinie / źródło: https://doi.org/10.1016/j.geits.2022.100020, CC-BY-4.0

Chiny zachwalają same siebie. Naukowcy pieją z zachwytu nad rozwojem motoryzacji

Proces rozwoju technologii BEV podzielili badacze na cztery etapy. Pierwszy z nich dotyczy jeszcze lat 90. XX wieku. Drugi odnosi się do dziesiątej „pięciolatki” w Chińskiej Republice Ludowej. Trzeci ma związek z Igrzyskami Olimpijskimi w 2008 roku, kiedy to zaprezentowano światowej opinii pierwsze elektryczne pojazdy. Ostatnim etapem rozwoju są lata od 2014 roku do dzisiaj – jest to czas bezpośrednio związany z erą komercyjnych BEV.

Sukces Chin na polu elektromobilności był możliwy dzięki tzw. architekturze systemu technologicznego dla pojazdów typu BEV. Brzmi to nieco zawile, ale takie pojęcie wprowadzają autorzy artykułu, którzy szczegółowo opisują je z podziałem na kilka obszarów badawczych.

Model architektury systemu oparty na 1/ zastosowaniu BEV, 2/ wydajnym ładowaniu, 3/ bezpieczeństwie / źródło: https://doi.org/10.1016/j.geits.2022.100020, CC-BY-4.0

O czym więcej dowiadujemy się z nietypowej publikacji? Chociażby o tym, że kluczowymi technologiami w pojazdami BEV są silnik, akumulator i sterowniki. Również o tym, że praca nad zwiększaniem mocy i energii, wydajnością sterowania układu napędowego, nad bezpieczeństwem i stabilnością akumulatorów przyniosła wymierne korzyści, które doprowadziły chińską branżę do takiej wysokiej pozycji. Wskazano też, że do sukcesu przyczyniła się budowa całej infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów (w tym ładowaniem bezprzewodowym). Chińczycy również nauczyli się monitorować pracę BEV, reagować na problemy związane z bezpieczeństwem, a wszystkie kontrole przeprowadzać zdalnie poprzez połączenie bezprzewodowe z samochodem. Jednym słowem – mnóstwo komplementów.

Autobusy elektryczne przystosowane do wszystkich warunków klimatycznych. Tu: obsługują Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie / źródło: https://doi.org/10.1016/j.geits.2022.100020, CC-BY-4.0

Te rewelacje brzmią co najmniej wyjątkowo, a dla niektórych z nas wręcz niewiarygodnie. Autorzy motoryzacyjno-technologicznej analizy nie wspominają o żadnych realnym problemie, obawach czy wyzwaniach na przyszłość dla branży motoryzacyjnej. W jaki sposób zatem możemy odnieść się do pracy pekińskich ekspertów? Przede wszystkim z dystansem. Propagandowy wydźwięk artykułu jest bardzo odczuwalny, co tylko potwierdza, że Chiny są (przynajmniej oficjalnie) przeświadczone o swojej liderskiej roli w świecie. Patrząc na to, jak powoli Europa i USA zaczynają się uniezależniać się od dostaw z Azji, możemy sądzić, że prędzej czy później nadmuchiwana demagogią chińska bańka pęknie, a mit światowego monopolisty zostanie przynajmniej nadszarpnięty.