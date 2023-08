Home Tech Stanie na straży całej Europy. Najlepszy system przeciwrakietowy zwalczy wszystkie zagrożenia

Pociski balistyczne i hipersoniczne to ciągle jedno z największych zagrożeń, przed którymi stoi każde państwo. Ich zestrzeliwanie do łatwych i tanich nie należy, dlatego w Europie dąży się aktualnie w ramach konsorcjum HYDIS do stworzenia czegoś, co będzie można nazwać najlepszym systemem przeciwrakietowym. Takie są przynajmniej założenia.