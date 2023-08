Klamka zapadła. To kwestia czasu, aż Ukraina zdominuje przestworza

Ukraina już na pewno otrzyma myśliwce F-16. Musi tylko spełnić kilka wymogów

Można powiedzieć, że decyzje co do przekazania Ukrainie myśliwców F-16 przedsięwzięto szybko i sprawnie. Kilka dni temu USA wydały innym krajom zgodę co do potencjalnego przekazania tych maszyn bojowych, a w weekend Holandia i Dania ogłosiły plan przekazania odpowiednio 42 i 19 maszyn. Są to państwa, które nieustannie ściśle współpracują m.in. z USA, aby czynnie wspierać Ukrainę. Chociaż ta zapewne chciałaby myśliwce F-16 już teraz, to nie otrzyma ich z dnia na dzień. Najpierw musi przeszkolić swoich pilotów, inżynierów i techników w zakresie obsługi i konserwacji odrzutowców oraz uzyskać dostęp do odpowiedniego sprzętu i uzbrojenia, co ma trwać przynajmniej kilka miesięcy.

Denmark and the Netherlands ready to strengthen Ukrainian air force with donation of F16 fighter jets, as @ZelenskyyUa visits Denmark. DK announces donation of 19 F16 fighters. pic.twitter.com/mG65KF9xjh — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) August 20, 2023

Pewne jest, że Ukraina przede wszystkim potrzebuje myśliwców piątej generacji, czyli tych “niewidzialnych” dla radarów za sprawą zaawansowanych technik stealth, aby jeszcze lepiej radzić sobie z trwającą agresją. Jest to jednak rodzaj sprzętu, którego zapewne żadne państwo nie będzie skore przekazać Ukrainie, ale to wcale nie oznacza, że starsze myśliwce F-16 nie zdziałają wiele na froncie. W rzeczywistości są na tyle zaawansowanymi samolotami bojowymi, że pozwolą broniącemu się krajowi jeszcze skuteczniej odpierać wrogów.

F-16 mogą wykonywać różne misje takie jak powietrze-powietrze, powietrze-ziemia i powietrze-powierzchnia. Mają większą prędkość, manewrowość i siłę ognia w porównaniu ze starszymi radzieckimi myśliwcami, których obecnie używa Ukraina. Mogą więc znacznie pomóc obrońcom w trwającym konflikcie, ale nie są magicznym rozwiązaniem, zwalczającym wszystkie problemy. Ten samolot wielozadaniowy nie ma tak naprawdę żadnego odpowiednika wśród czynnie służących rosyjskich samolotów, bo przewyższa nawet Su-35, któremu brakuje aktualnie zaawansowanego radaru oraz funkcji stealth. W praktyce nawet myśliwiec przewagi powietrznej MiG-29 nie stawi czoła F-16 z racji tego, że ma gorszą awionikę, niższy zasięg, ładowność, a nawet poziom niezawodności.

F-16 został pierwotnie zaprojektowany w latach 70. i po raz pierwszy wszedł do służby w 1979 roku, był przez ostatnie dekady ulepszany, a jego możliwości były poddawane weryfikacji nie tylko podczas ćwiczeń, ale też konfliktów na całym świecie. Jeśli interesują was wszystkie możliwości myśliwców F-16 i wyjaśnienie tego, dlaczego wpłyną znacząco na sytuację w trwającej wojnie, to więcej na ten temat dowiecie się z mojego wcześniejszego artykułu na temat ich potencjału.