Cały świat może zazdrościć USA. Nowe pociski kupią państwu spokój ducha na kolejne dekady

Pociski przechwytujące NGI będą dla USA gwarancją bezpieczeństwa

Są pewne systemy wojskowe, bez których nie można zbudować wielkiej potęgi i jej utrzymać. Mowa nie o własnym zapleczu atomowym, czy okrętach podwodnych, a czymś, co stoi na straży całego kraju przed największym zagrożeniem – nuklearną zagładą. Sprowadza się to do kompleksowego systemu antybalistycznego, który jest w stanie wykryć, namierzyć, śledzić i wreszcie zestrzelić wrogie pociski własnymi specjalnymi pociskami przechwytującymi. Te właśnie zrewolucjonizowała firma Lockheed Martin, zaliczając kolejny kamień milowy rozwoju w ramach programu NGI.

Północnokoreański balistyczny pocisk wystrzelony z okrętu podwodnego

Lockheed Martin pochwalił się właśnie zatwierdzeniem projektów wszystkich elementów pocisku przechwytującego nowej generacji wraz z Agencją Obrony Przeciwrakietowej (MDA). Te pociski mają zastąpić aktualne naziemne pociski przechwytujące i powstają aktualnie z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi cyfrowych. Dzięki nim firma jest w stanie przyspieszyć podejmowanie decyzji, zwiększyć bezpieczeństwo oraz znacznie przybliżyć pociski do najważniejszych testów i wreszcie wejścia na służbę. Co ciekawe, to podejście kładzie nacisk na przystępność cenową w całym cyklu życia programu.

Lockheed Martin robi szybkie postępy z naszym rozwiązaniem NGI, pozostając w przyspieszonym harmonogramie testów w locie. Podczas tych przeglądów przyjęliśmy nowoczesne i przejrzyste podejście poprzez wykorzystanie zaawansowanej inżynierii cyfrowej i narzędzi inżynieryjnych opartych na modelach. Nasz zespół NGI będzie kontynuował zgodnie z planem, aby zademonstrować naszą rewolucyjną architekturę NGI, wykorzystując dojrzałe technologie dla wysokiej pewności misji – powiedziała Sarah Reeves, wiceprezes programu NGI w Lockheed Martin.

Co więc to wszystko oznacza? Na pewno nie to, że już za miesiąc program NGI zostanie zakończony, a nowe pociski zaczną zastępować te aktualne. W gruncie rzeczy to osiągnięcie firmy Lockheed Martin wykazało, że jest ona na dobrej drodze do finalnego potwierdzenia założeń projektowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, producent nadal będzie dotrzymywał harmonogramów, a dotychczasowe osiągnięcia okażą się postawione na solidnych fundamentach, to stosunkowo szybko projekt zostanie poddany finalnej ocenie.

Następnym etapem będzie początek produkcji i wreszcie dostarczenie pocisku w ręce wojska USA, co ma nastąpić w 2027 roku budżetowym. W ogólnym rozrachunku NGI to przyszłość systemu naziemnej obrony przeciwrakietowej kraju, który ma chronić Stany Zjednoczone przed zagrożeniami ze strony międzykontynentalnych pocisków balistycznych.

