Chiny budują nowy potężny okręt. Będzie idealny do szturmowania wysp

Chiński desantowiec Typu 076, czyli nowa wyjątkowa siła na Morzu Południowochińskim

Zdjęcia oraz posty pracowników czołowej chińskiej firmy stoczniowej, które trafiły niedawno do sieci, od razu wzbudziły spekulacje, że Chiny obecnie budują nowy wyjątkowy okręt, bo desantowiec Typu 076. Oczekuje się, że ten okręt wojenny będzie znaczącym krokiem naprzód w morskich ambicjach Chin i umocni pozycję kraju w roli nie tylko dominującej morskiej potęgi na Morzu Południowochińskim. To jednak jest głównym celem państwa, bo od dawna jest punktem spornym zwłaszcza z sąsiednimi krajami.

Oczekuje się, że ten nowy okręt będzie miał wymiary zbliżone do Typu 075, który mierzy 252,3 metra długości oraz 45 metrów szerokości. Typ 076 ma również posiadać suchy dok, czyli element konstrukcyjny, umożliwiający transport środków desantowych i amfibijnych pojazdów, co uczyni go wszechstronnym, nie tylko w działaniach wojennych, ale także w misjach humanitarnych i pomocowych w razie katastrof. Jego wyjątkową cechą ma być z kolei katapulta EMALS, czyli zaawansowany system do wznoszenia samolotów stałopłatowych z krótkich pasów startowych.

Co jednak najważniejsze, Typ 076 opanuje nowy rodzaj broni do perfekcji, bo na jego pokładzie mają znaleźć się nowoczesne zaawansowane drony Chin pokroju Hongdu GJ-11 czy Flying Dragon-2 o zdolnościach stealth i bojowym potencjale, które to mogą latać z pociskami do zwalczania okrętów i celów naziemnych. Innymi słowy, połączenie EMALS, systemu do hamowania oraz wspomnianych dronów, uczyni z Typu 076 idealną platformę do przeprowadzania ataków nawet na bardzo dobrze chronione wyspy.

Typ 075

Niepotwierdzone jeszcze oficjalnie budowanie okrętu Typu 076 jest przejawem ambitnego programu rozbudowy floty Chin. Tego typu nowoczesny okręt z dronami mógłby nie tylko przecierać sam sobie szlaki ku wyspie, wykorzystując swoje “niewidzialne” dla radarów drony do zwalczania systemów przeciwokrętowych i uzbrojonych stanowisk naziemnych.