Montowanie filmów? Te darmowe programy doskonale się do tego nadają

Montowanie filmów to czynność niezbędna w wielu sytuacjach. Na przykład chcesz zrobić podsumowanie wakacyjnych podróży, zmontować klip prezentujący imprezę urodzinową, wydarzenie artystyczne lub sportowe i w wielu innych sytuacjach. Do osiągnięcia satysfakcjonującego efektu nie potrzebujesz takiej ilości przejść, efektów i innych wodotrysków wizualnych jak przy profesjonalnych produkcjach. Bez problemu wykonasz takie zadanie za pomocą darmowych aplikacji. Wybór jest całkiem spory, więc pojawia się pytania – po którą sięgnąć? Każda ma swoje zalety, o których warto wiedzieć, a oto wybrane propozycje.

Microsoft Clipchamp – montowanie filmów w systemie

Clipchamp to aplikacja do edytowania materiałów wideo, którą nabył w 2021 roku Microsoft, a następnie wprowadził poprzez aktualizację do systemu Windows 11. Użytkownicy Windows 10 mogą pobierać go za darmo z Microsoft Store. A czy warto? Mamy tu dużą liczbę funkcji, w tym szablony na start i zakończenie klipu, możliwość dodawania efektów, nakładania filtrów czy łączenia poszczególnych klipów za pomocą przejść.

Niestety, część możliwości została udostępniona tylko dla użytkowników Premium, czyli płacących abonament (51,99 zł/mies.). Mimo to dostępne za darmo powinny wystarczyć do tworzenia prostych, aczkolwiek efektownych klipów. Clipchamp może kojarzyć się z Windows Movie Maker, który był jego poprzednikiem w Windows, jednak jest od niego bardziej zaawansowany.

OpenShot Video Editor – ogrom możliwości dla każdego

OpenShot Video Editor to zaawansowany edytor wideo, a choć jest darmowy, oferuje wiele rozwiązań takich samych, jakie występują w komercyjnych programach. Dzięki temu można stworzyć efektowny film z własnym podkładem, dodanymi grafikami oraz efektami – na użytkownika czeka szereg przejść, zniekształceń, efektów 3D, możliwość wstawiania napisów i grafik, a także wiele innych narzędzi, dzięki którym można stworzyć atrakcyjne wizualnie wideo.

Dzięki przejrzystemu interfejsowi montowanie filmów w tym programie jest bardzo proste i nawet osoby, które nigdy wcześniej nie zajmowały się składaniem klipów wideo, szybko zorientują się w jego możliwościach. Wszystko to całkowicie za darmo – nie ma płatnej edycji, a cały projekt utrzymuje się dzięki dobrowolnym dotacjom od samych użytkowników.

DaVinci Resolve – profesjonalne montowanie filmów

DaVinci Resolve to profesjonalny “kombajn” do tworzenia filmów, klipów wideo i innych form przekazu wizualnego. Co umożliwia? Praktycznie wszystko – od zmiany kolorów po wycinanie poszczególnych elementów z danego klipu. W wersji darmowej ma spore ograniczenia funkcjonalności, jednak wciąż wystarczające, aby zmontować efektowne wideo. Najnowsza aktualizacja aplikacji wprowadziła do niej SI, dzięki czemu praca jest jeszcze wygodniejsza.

DaVinci Resolve jest najbardziej złożony ze wszystkich zaprezentowanych tu narzędzi, jednak dzięki licznym instrukcjom oraz samouczkom na stronie programu można wszystkiego się nauczyć – i warto, ponieważ ten program umożliwia osiąganie wspaniałych efektów.

VideoProc – proste montowanie klipów wideo

VideoProc to mniej znane narzędzie do montażu klipów wideo, które w edycji darmowej oferuje niemal wszystkie swoje możliwości, choć ma pewne ograniczenia, np. można tworzyć tylko filmiki mające czas maksymalny 5 minut, a na klipach z nagrywanego ekranu umieszcza swój znak wodny. Program jest dość nietypowy, ponieważ zamiast osi czasu mamy tu okno robocze, gdzie zamieszczamy pliki do obróbki. Jednak łatwo się do tego przyzwyczaić.

VideoProc umożliwia oczywiście edycję każdego materiału wideo, jaki ma znaleźć się w tworzonym filmie – od dodawania efektów kolorystyczny po napisy. Wszystko to sprawia, że praca z nim przebiega bezproblemowo.

Lightworks – przyjazny dla świeżaków

Lightworks to aplikacja dostępna w wersji darmowej. Umożliwia pracę na wielu ścieżkach audio i wideo, daje do dyspozycji filtry kolorów, możliwość dodawania napisów, efektów specjalnych oraz masek. Choć liczba narzędzi jest ogromna, interfejs jest bardzo przyjazny i łatwo odnaleźć dokładnie to, czego się szuka. W stosunku do płatnej edycji brakuje tu kilku bardziej zaawansowanych narzędzi, ale to, co mamy, wystarczy spokojnie na użytek domowy.

Lightworks określa samo siebie jako “przyjazne dla początkujących”, więc może okazać się dobrym punktem wyjścia do nauki bardziej zaawansowanych narzędzi.

VSDC Free Video Editor – dobry i darmowy

VSDC Free Video Editor powstał z myślą o umożliwieniu każdemu wykonania efektownych klipów wideo przy maksymalnie prostej obsłudze. Wśród narzędzi oferowanych przez aplikację znajdziemy m.in. filtry podobne do tych, które oferuje Instagram, a także możliwość podążania napisów czy efektów za konkretnym obiektem na nagraniu.

Jedną z zalet jest mechanizm stabilizacji obrazu, dzięki któremu można zredukować wszelkie chwile, gdy na nagraniu obraz się trzęsie. To zaleta dla osób, które np. nagrywają klipy podczas jazdy na rowerze, biegania, itp. Ogólnie możliwości aplikacji umożliwiają stworzenie profesjonalnie wyglądających materiałów wideo na każdą okazję.

Shotcut – montowanie filmów na licencji open source

Shotcut to aplikacja umożliwiająca montowanie filmów, która jest obecna na rynku już od kilkunastu lat. Obsługuje liczne formaty wideo, a także graficzne, w tym animacje. Posiada wsparcie dla rozdzielczości 4K i 8K, a oprócz standardowych możliwości umożliwia także takie działania, jak np. wycięcie klatki z materiału wideo i zapisania jej jako obrazu, mapowanie HDR do SDR, udostępnia także szeroki wybór narzędzi związanych z dźwiękiem.

Shotcut to także przejrzysty, pełen możliwości interfejs. Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby być przyjazną dla wszystkich, a zarazem dawać maksimum możliwości. Potrafi także wykorzystać możliwości dawane przez podzespoły komputera w celu szybkiego renderowania obrazów.

Montowanie filmów – każdy może to robić

Powyższe programy do montowanie klipów wideo nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości, jednak moim zdaniem to w chwili obecnej najciekawsze propozycje dla osób, które chcą w wygodny sposób składać własne nagrania, a zarazem nie przepłacać. Warto spróbować dowolnego z nich i cieszyć się klipem, stworzonym tak, jak sobie to człowiek zaplanował.