Nowy dysk Samsunga na sterydach. Superszybki i superpojemny idzie teraz w parze

Samsung 990 Pro 4 TB zadebiutował. Superszybki dysk stał się jeszcze pojemniejszy

Samsung dopiero co przygotowuje się do zadebiutowania na rynku dysków SSD na PCIe 5.0, ale już teraz ma w ofercie nośniki, które robią świetny użytek ze znacznie powszechniejszego slotu M.2 na bazie połączeń PCIe 4.0×4. Jest nim nie tylko Samsung 980, ale właśnie jeszcze wydajniejszy Samsung 990 Pro. Ta seria SSD zadebiutowała przed rokiem, zaliczyła sporą wpadkę i ciągle podbija nasze komputery, a wkrótce zacznie to robić jeszcze częściej, bo Samsung przygotował właśnie jej wersję o super pojemności.

Jeśli wierzyć niektórym testerom, a przede wszystkim zapewnieniom firmy, 990 Pro to jedne z najszybszych aktualnie dysków SSD na rynku, których sekwencyjny odczyt i zapis wynosi odpowiednio 7450 i 6900 MB/s. Nośnik obsługuje również wbudowane szyfrowanie, wyróżnia się wysoką niezawodnością (mowa o 5-letniej gwarancji opatrzonej ograniczeniem 2400 TBW) oraz kompatybilnością z konsolą PlayStation 5 nawet w wersji z radiatorem.

Debiutujący właśnie wariant 4-terabajtowy będzie najwydajniejszym modelem z całej rodziny, bo choć cechuje się nawet tym samym losowym odczytem i zapisem rzędu 1600000 oraz 1550000 IOPS, to jednocześnie ma dostęp do 4 GB pamięci LPDDR4, które przekładają się na ogólne możliwości dysku, jako forma bufora. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj, czyli w artykule, w którym wyjaśniam to, co naprawdę stoi za wydajnością SSD.

Musimy jednak pamiętać, że Samsung 990 Pro nie są dyskami idealnymi. Do tanich nie należą, a choć robią użytek z PCIe 4.0×4 w fenomenalny wręcz sposób, osiągając wysoką wydajność, to jednocześnie odbija się to na ich temperaturze pracy. Wariant 990 Pro Heatsink nieco rozwiązuje ten problem, jako model z dodatkowym cienkim radiatorem, który mieści się nawet w konsolach nowej generacji, ale przy znacznych obciążeniach i tak konieczne jest zastosowanie znacznie większego chłodzenia (np. dołączonego w zestawie z płytą główną).

Cen 990 Pro w 4 TB wariancie aktualnie niestety nie znamy, bo na rynek mają trafić dopiero na początku października bieżącego roku, ale jako że 1-TB wariant kosztuje 459 zł, a 2-TB około 789 złotych, to w przypadku dwukrotnie pojemniejszej wersji będzie mowa zapewne o cenie w okolicy 1400-1500 zł. Wersja z dodatkowym chłodzeniem będzie oczywiście nieco droższa.