AMD należą się oklaski. Takie wsparcie dla starych płyt głównych powinno być standardem

Płyty główne serii AMD 300 są niczym świadectwo długotrwałego wsparcia

Przypomnijmy, że luty 2017 przyniósł premierę pierwszych płyt głównych AMD AM4, czyli tych z chipsetem X370, B350 lub A320. Od tego momentu minęło prawie 6 lat i 8 miesięcy, ale nie powstrzymuje to firmy przed ciągłym aktualizowaniem tychże płyt i wcale nie są to błahe aktualizacje. Ba, obejmują one najnowsze oprogramowanie AGESA wraz z kluczowymi poprawkami bezpieczeństwa, a nie jedynie konieczne aktualizacje, które rozwiązują poważne problemy. Ten poziom zaangażowania ze strony AMD i powiązanych producentów płyt głównych jest godny podziwu w świecie, w którym zachęca się nas do regularnej wymiany sprzętu.

Jeśli wydaje się wam, że nie ma w tym nic dziwnego i tego typu wsparcie jest powszechne, to porównanie płyt głównych AMD z chipsetami 300 z równie starymi płytami Intela zdradza, że prawda jest w rzeczywistości inna. Ba, zarówno Intel, jak i powiązani z nim producenci płyt głównych, nie zaktualizowali żadnej płyty tego typu sprzed ponad sześciu lat i to wcale nie uległo zmianie w ostatnich latach, a nawet nie zmieni się w tych najbliższych, bo firma stojąca za m.in. procesorami Core skupia się na ciągłym promowaniu kolejnych nowości, a nie trzymaniu się przeszłych platform.

Warto podkreślić, że w przypadku AMD nie jest to jedynie sztuka dla sztuki, bo firma nie zapomniała nawet o procesorach kierowanych na te starsze platformy. Przykład? Procesor Ryzen 5 5600X3D z pamięcią 3D V-Cache, który potwierdził, że nawet starsze platformy są w stanie sprostać współczesnym innowacjom. Na szczęście AMD nie ma zamiaru zmienić tego podejścia, co potwierdziła Dr. Lisa Su, dyrektor generalna AMD, która stwierdziła w maju 2022 roku, że platforma AM4 pozostanie aktualna, podczas gdy AM5 będzie wspierana tak długo, jak jej poprzedniczka.