Gratka dla fotografów. Rusza festiwal Fotoforma, a z nim świetne promocje na sprzęt

Oferta festiwalowa Fotoforma

Pełna lista produktów dostępnych w ramach oferty promocyjnej jest bardzo długa, liczy wiele stron, pozwoliłem więc sobie wypunktować krótko kilka propozycji, które rzuciły mi się w oczy:

Canon

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Sony

Sony A6400 body – 3499 zł ( 4499 zł )

) Sony A6600 body – 4999 zł ( 6999 zł )

) Sony FX 30 body – 8499 zł ( 10585 zł )

) Sony A7 IV body – 9999 zł ( 12999 zł )

) Sony A7 III body – 5499 zł ( 7939 zł )

) Sony A7S III body – 14999 zł ( 17299zł )

) Sony FX3 body – 18999 zł ( 21438 zł )

) Sony ZV-E1 body – 9999 zł ( 11289 zł )

) Sony ZV-E10 body – 2399 zł ( 2999 zł )

) Sony DE 24-70 mm f/2.8 GM – 6099 zł ( 9499 zł )

) Sony FE 70-200 mm f/2.8 GM OSS – 8999 zł ( 10294 zł )

Panasonic

Panasonic Lumix S5 II – 8989 zł ( 9995 zł )

) Panasonic Lumix S5 II X – 10799 zł ( 11999 z ł)

ł) Panasonic Lumix S5 II + S50 mm + R 20-60 mm + cashback 1400 zł – 11609 zł ( 12899 zł )

Nikon

Nikon Z8 – 19699 zł (20699 zł)

Nikon Z6 II – 6599 zł ( 999 zł )

) Nikon Z5 – 4499 zł ( 6299 zł )

) Nikon Nikkor Z 24-70 mm f/2.8 S – 9899 zł ( 10999 zł )

Fujifilm X-T5

Fujifilm

Fujifilm X-T5 body + akumulator za 1 zł – 7579 zł ( 8579 zł )

) Fujifilm X-S10 + XF 18-55 mm – 5640 zł ( 6390 zł )

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

OM System

OM System M. Zuiko Digital ED 300 mm f/4 IS PRO – 10899 zł (12590 zł)

OM System OM-5 body – 4999 zł ( 5690 zł )

EIZO

ColorEdge CG2700X 27″ 4K – 11699 zł ( 12949 zł )

) ColorEdge CG2700S 27″ 2K – 8999 zł ( 9899 zł )

Oferta festiwalowa Fotoforma jest rzecz jasna bardziej rozbudowana – na tyle, że na pewno przeoczyłem niejedną ciekawostkę, szczególnie jeśli chodzi o mniejsze akcesoria. Z pewnością warto zajrzeć nie tylko na festiwal, ale i do sklepu, jeśli dręczy was nadmiar gotówki lub konkretna potrzeba zakupu – jest szansa, że znajdziecie tam wszystko, co potrzebne.