Kia zaszalała. Nadciągają trzy arcyciekawe elektryki

Te trzy samochody zdradzają, co Kia wprowadzi do sprzedaży w następnych latach

Kia po wprowadzeniu na rynek EV6 i EV9 ma teraz w planach poszerzyć swoją ofertę o trzy nowe modele, z czego zaprezentowany właśnie EV5 jest już samochodem w wersji produkcyjnej, a w przypadku EV3 i EV4 mowa o samochodach koncepcyjnych. Te trzy modele zostały zaprezentowane podczas imprezy EV Day w Korei, gdzie nie mogło zabraknąć właśnie Kii, która szykuje się do jeszcze dalszego podbijania segmentu samochodów miejskich i kompaktowych z elektrycznym napędem w dążeniu do zrealizowania swojego wielkiego celu. Firma chce, aby do 2026 roku na drogi wyjeżdżał przynajmniej cały milion jej elektrycznych samochodów, a do 2030 roku aż 1,6 miliona.

Koncept Kia EV5

Czytaj też: Kia prześcignęła konkurencję. Taką funkcję będzie chciał mieć każdy posiadacz elektryka

Zdecydowanie najważniejszym nowym samochodem Kii jest EV5, czyli kompaktowy elektryczny SUV dla “rodzin z pokolenia Y”. Głównie dlatego, że nie zmieni się aż do premiery, bo to gotowy do produkcji SUV, który został oparty na platformie Kia E-GMP. Do sprzedaży ma wejść już w 2025 roku i zajmować miejsce w ofercie tuż obok istniejącego modelu Sportage jako jego elektryczny odpowiednik.

Koncept Kia EV4

Czytaj też: Kia EV9 jest już w Polsce. Elektryczny SUV premium w cenie… lepiej usiądź zanim przeczytasz

Wiemy, że Kia będzie oferować EV5 z różnymi elektrycznymi układami napędowymi, a w tym wariantami jedno- i dwusilnikowymi. Dostępne będą opcje akumulatorów standardowego i dalekiego zasięgu, a także wariant GT o wysokich osiągach. Wewnątrz Kia EV5 będzie wyposażony w parę panoramicznych ekranów cyfrowych, a większość elementów zostanie wyprodukowana w dużej mierze z materiałów pochodzących z recyklingu.

Koncept Kia EV3

Czytaj też: Test Kia Niro HEV – wzorowa hybryda i więcej, niż tylko kolejny crossover

Koncepcyjne EV3 oraz EV4 to już z kolei pieśń dalszej przyszłości, ale zapewne niespecjalnie odległej. Do ich premiery to, co widzimy na zdjęciach, stosownie się zmieni, ale drastycznych zmian w nadwoziu nie ma co oczekiwać. Czekać jest z kolei na co, bo EV3 ma przypominać flagowego EV9, tyle że zaklętego w formę mniej luksusowego i zaawansowanego kompaktowego SUV-a, którego cena będzie zaczynać się od 35000 dolarów. Swoją drogą, cena EV5, EV4 i EV3 zamknie się właśnie w przedziale od 35000 do 50000 dolarów, ale na szczegóły co do dokładnej wyceny przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wiemy za to, że przykładowo taki EV4 “zdefiniuje na nowo to, co uznaje się za elektrycznego sedana”, a sama firma wiąże swoją przyszłość z każdym zaprezentowanym modelem z osobna, wiedząc, że cała trójka znajdzie dla siebie odpowiednich klientów.