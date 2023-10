Odzyskały prawie cały lit z akumulatora. Przełom w recyklingu dzieje się na naszych oczach

Dwójka naukowczyń ze szwedzkiej Politechniki Chalmers udowodniła, że w prosty sposób i za pomocą bezpiecznych substancji chemicznych można dokonać odzysku aż 98,8 proc. litu z akumulatora. O ich odkryciu dowiadujemy się zarówno z informacji prasowej uczelni oraz artykułu naukowego w periodyku Separation and Purification Technology.

Produkcja akumulatorów litowo-jonowych w dzisiejszym świecie jest bardzo duża. Dopóki one pozostają w użyciu czy to w samochodach elektrycznych, czy w bateryjnych magazynach energii, nie stanowi to żadnego problemu. Zaczyna być pod górkę wtedy, gdy przychodzi pora na recykling takiego akumulatora. Jest to procedura bardzo skomplikowana, droga i często nieefektywna.

Graficzny abstrakt: czarny proszek z akumulatora zmienia kolor na szary po “wyciągnięciu” z niego litu i aluminium / źródło: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124143, CC-BY-4.0

Odzyskały lit z akumulatora za pomocą roztworu kwasu szczawiowego. Proste?

Szwedzkie badaczki opracowały kompletnie inny sposób na odzyskiwanie kluczowych składników z akumulatorów, czyli litu i aluminium. Wykorzystały w tym celu roztwór kwasu szczawiowego jako środek ługujący. Znając różną rozpuszczalność szczawianów metali przejściowych w porównaniu ze szczawianem litu, mogły one dokonać selektywnego rozdziału składników z akumulatora.

W eksperymencie zastosowano sproszkowany akumulator litowy, który następnie zmieszano z roztworem kwasu szczawiowego. Określono optymalne parametry dla tej procedury: temperaturę 60 st. C, czas 60 minut, użycie 0,6-molowego kwasu szczawiowego. W tych warunkach okazało się, że rozpuszczalny w roztworze pozostaje tylko szczawian litu i aluminium. Pierwszego pozostało w nim 98,8 proc., a drugiego składnika – 100 proc. Natomiast wyługowano niemal całkowicie pozostałe metale jak kobalt, nikiel i mangan.

Taka prosta reakcja, którą również nagrały młode adeptki nauki w formie wideo dostępnego online, może znacznie ułatwić odzyskiwanie litu z akumulatorów i przyczynić się do uproszczenia procedur recyklingu. Działanie, które zastosowały badaczki, nie jest co prawda pełną procedurą ponownego przetwarzania całego akumulatora w nowy, ale obejmuje najbardziej kluczowy jej fragment. Wykorzystując ponownie ten sam surowiec do budowy nowych baterii, ograniczymy wydobycie ze złóż litowych. Dzięki temu może zmniejszyć to presję na przemyśle wydobywczym, obniżyć ceny surowca na rynku, ale również oszczędzić środowisko naturalne, które wyjątkowo cierpi w miejscach eksploatacji.