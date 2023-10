Fregata do zadań specjalnych. Ten okręt pobije obszar o coraz okazalszym potencjale

OSK Design zaprezentował innowacyjny okręt. To wyjątkowa fregata arktyczna o możliwościach odpowiadających samej nazwie

Specjalizująca się w okrętach firma projektowa OSK Design zaprezentowała swoją innowacyjną arktyczną fregatę podczas DSEI 2023 w Londynie, obiecując nową erę możliwości w dziedzinie morskiej. Ten okręt został zaprojektowany do realizacji operacji w trudnych warunkach Północnego Atlantyku, Dalekiej Północy i regionów Grenlandii, a w ogólnym rozrachunku będzie proponowana w pierwszej kolejności jako zastępstwo dla fregat typu Thetis marynarki wojennej Danii. Względem nich te nowe fregaty mają być znacznym ulepszeniem, co potwierdza już sam wstępny projekt, wskazujący na znaczące ulepszenia w różnych aspektach operacyjnych.

Fregaty tego nowoczesnego typu mają mierzyć 125 metrów długości i 18 metrów szerokości, a ich konstrukcja zagwarantuje możliwość szybkiej nawigacji po najbardziej wymagających warunkach temperaturowych i środowiskowych. Na tym jednak nie kończą się jej unikalne cechy. Zaproponowana przez OSK Design fregata ma imponującą gamę systemów broni, a w tym działa okrętowe, wyrzutnie rakietowe dla SAM i przeciwokrętowych pocisków rakietowych oraz stanowiska broni strzeleckiej. Tego typu połączenie pozycjonuje ją jako potężną jednostkę zarówno w manewrach ofensywnych, jak i defensywnych. Za napęd w jej przypadku służy zaawansowany system hybrydowy (dieslowsko-elektryczny), który ma łączyć wysoką efektywność i manewrowość.

To w połączeniu z załogą liczącą od 60 do ponad 125 osób (w zależności od zadania) oraz zdolnością do przewożenia w pełni wyposażonego śmigłowca i dronów do operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych sprawia, że ta fregata jest prawdziwie wszechstronnym okrętem. Zwłaszcza że posiada dwa sztywne łodzie pontonowe o długości do 9 metrów, łódź wystrzeliwaną z rufy o długości do 12 metrów oraz duży, zmodularyzowany pokład misyjny, mogący pomieścić kilka modułów, a w tym system do zwalczania okrętów podwodnych, sprzęt do stawiania min, bariery sorpcyjne na wypadek wycieków oleju i sprzęt dla sił lądowych.

Można więc powiedzieć, że zaprezentowana niedawno fregata arktyczna firmy OSK Design jest świadectwem ewolucji technologii morskiej, jako przykład finezyjnego połączenia mocy, wszechstronności i adaptacyjności. Jej prezentacja na DSEI 2023 oznacza, że firma jest gotowa do dalszej realizacji tego projektu, co zapewne nastąpi z przyspieszonym tempem, kiedy już doczeka się kontraktu od m.in. duńskiej marynarki.