Na tych smartfonach Samsunga już wypróbujesz One UI 6 z nowym Androidem

Android 14 zadebiutuje na dniach, do już 4 października. Co prawda spodziewaliśmy się go jeszcze w sierpniu, a potem wszystko wskazywało na wrześniową premierę, jednak ostatecznie stanęło na początku października. Google najwyraźniej chce pokazać wszystkie swoje nowości w ramach jednego wydarzenia, więc obok stabilnej wersji systemu zobaczymy również serię Pixel 8 oraz Pixel Watch 2. Wracając jednak do najważniejszego – Android 14 może i będzie już dostępny oficjalnie, ale przyjdzie nam jeszcze długo poczekać, zanim aktualizacja trafi na smartfony. Trzeba bowiem pamiętać, że poszczególni producenci muszą dokonać ostatnich poprawek swoich autorskich interfejsów i dopiero kiedy wszystko będzie w porządku, zaczną udostępniać te nowości – najpierw oczywiście w wersji beta.

Samsung jest jedną z tych firm, która od dłuższego już czasu najlepiej radzi sobie z wdrażaniem aktualizacji. Nadal właściciele kwalifikujących się urządzeń muszą trochę czekać, ale przynajmniej nie tak długo, jak jeszcze parę lat temu. Już od miesiąca firma udostępnia wersje beta One UI 6 opartego na Androidzie 14 wielu swoim modelom. Pierwsze w kolejności były tegoroczne flagowce Galaxy S23 i chociaż spodziewaliśmy się, że następne w kolejności będą tegoroczne składaki lub seria S22, Samsung zdecydował się wprowadzić do programu modele z niższej półki. W pierwszej połowie września One UI 6 beta dostępna była dla właścicieli Galaxy A54 oraz Galaxy A34, co było prawdziwym zaskoczeniem, bo to pierwszy raz, kiedy Samsung w ogóle udostępnił betę nakładki dla telefonów Galaxy A3x.

One UI 6 i Android 14 w wersji beta dostępne są do testów w Korei Południowej, Niemczech, USA, Chinach, Indiach, Polsce i Wielkiej Brytanii. Na tych modelach możecie sprawdzić, jakie nowości przygotował dla was Samsung i Google.

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A53

By zapisać się do testów, wystarczy wejść na telefonie w aplikację Samsung Members i tam znaleźć baner z zaproszeniem do testów. Po zaakceptowaniu zgłoszenia do programu aktualizacja będzie gotowa do zainstalowania i znajdziemy ją w Ustawienia telefonu > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

𝗢𝗻𝗲 𝗨𝗜 𝟲 is coming to 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 𝗦𝟮𝟯 series soon 😍



𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅 𝑹𝒆𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆

• 𝗕𝗲𝘁𝗮 𝟲: Between October 03-06

• 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲: Mid-October onwards



For millions of non-beta users, it's worth the 𝘄𝗮𝗶𝘁!#OneUI6 #GalaxyS23 #GalaxyS23Ultra pic.twitter.com/fOM1DWTTxt — Tarun Vats (@tarunvats33) October 2, 2023

Mówi się, że stabilna wersja One UI trafi na pokład serii Galaxy S23 jeszcze w październiku i jeśli okaże się to prawda, Samsung chyba pobije rekord. Oczywiście posiadacze starszych modeli będą musieli zaczekać nieco dłużej, ale i tak dostaną aktualizacje szybciej, niż użytkownicy smartfonów innych producentów.