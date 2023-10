Wysadzili 25 kg TNT pod nowym pojazdem bojowym. Rezultaty zaskakują

Nowy pojazd bojowy Senator MRAP został sprawdzony w arcyważnym teście

Senator MRAP to transporter opancerzony z napędem 4×4, który może przewozić do 10 osób i ma modułową konstrukcję, umożliwiającą stosowanie różnych konfiguracji oraz dobieranie różnego wyposażenia. Jest oparty na wytrzymałej platformie handlowej Forda F-550, co czyni go preferowanym wyborem ze względu na łatwość serwisowania i konserwacji. Wysoki prześwit, napęd na cztery koła i turbodoładowany silnik wysokoprężny o pojemności 6,7 litra gwarantuje wysokie możliwości terenowe w różnych warunkach.

Obecność “MRAP” w nazwie nie jest przypadkiem, bo ten angielski akronim rozwija się do Mine Resistant Ambush Protected, co oznacza wyjątkową cechę pojazdu, dotyczącą jego ogólnej odporności. Projekty tego typu cechują się znacznie zwiększoną odpornością na miny oraz ataki z zasadzki, co zawdzięczają wielu decyzjom projektowym, ale przede wszystkim swojemu podwoziu o kształcie litery V oraz znacznie zwiększonemu opancerzeniu. Oczywiście to negatywnie odbija się na ich wielkości, wadze i stabilności pojazdu, ale to niewielka cena, jak za uratowanie pasażerów oraz samego sprzętu od min, improwizowanych ładunków wybuchowych czy nawet mniejszych pocisków.

Tę właśnie właściwość sprawdziła właśnie kanadyjska firma Roshel, która ogłosiła we wtorek, że jej nowy pojazd opancerzony Senator MRAP pomyślnie przeszedł test bocznego wybuchu 25 kg ładunku TNT. W oświadczeniu przeczytamy, że ten pojazd “pomyślnie przeszedł rygorystyczny test wybuchowy STANAG 4569 AEP-55 na poziomie 3a, jednocześnie przekraczając poziomy 2a, 2b i 2c przy bocznym wybuchu 25 kg TNT”. Przetrwanie tych testów podkreśla doskonałe zdolności ochronne Senator MRAP i ustanawia nowy punkt odniesienia w swojej kategorii.

Aktualnie Senator jest oferowany w różnych konfiguracjach, a w tym m.in. przeciw dronom latającym, ewakuacji medycznej, dowodzenia i kontroli (C2), zapewniając niezawodne i elastyczne rozwiązanie dostosowane do unikalnych wymagań każdej misji. Firma ma teraz nadzieję sprzedać Senator MRAP innym krajom, które potrzebują niezawodnego oraz wszechstronnego pojazdu opancerzonego.