Xiaomi zaskakuje. Stabilny Android 14 trafia na pierwsze modele producenta

Trzy smartfony Xiaomi już dostają Androida 14

Po długim oczekiwaniu Google w końcu udostępnił stabilną wersję Androida 14. Trochę się w tym roku naczekaliśmy, bo choć wszystko wskazywało na sierpniowe wydanie, ostatecznie gigant zdecydował się poczekać do premiery serii Pixel 8. To właśnie wraz ze swoimi smartfonami wprowadził też najnowszą wersję systemu. Teraz pozostali producenci mogą zacząć udostępniać „czternastkę” dla swoich modeli, jednak dobrze wiemy, że minie jeszcze sporo czasu, zanim Android 14 trafi do wszystkich kwalifikujących się do tego urządzeń. Nawet posiadacze sprzętów Samsunga muszą uzbroić się w trochę cierpliwości – stabilne One UI 6 z nowym Androidem trafi na pierwsze modele jeszcze w tym miesiącu.

Chociaż wydawało się, że to właśnie południowokoreański gigant będzie pierwszym, który udostępni najnowszą wersję systemu użytkownikom swoich smartfonów, to inna firma postanowiła nas zaskoczyć. Wyprzedzając wszystkich innych producentów, Xiaomi wprowadziło dziś na rynek MIUI oparte na Androidzie 14, jednocześnie udostępniając aktualizację dla trzech swoich smartfonów.

Wcześniej autorska nakładka dostępna była dla beta testerów już od kilku tygodni, ale raczej nikt nie spodziewał się, że Xiaomi tak szybko wyda stabilną aktualizację. Na dodatek została ona wypuszczona nie tylko w Chinach, ale dla modeli globalnych, w tym także tych w Europie. Wydaje się jednak, że chociaż jest to stabilna wersja, to prace nad systemem jeszcze się nie zakończyły. Według serwisu Xiaomiui: „Xiaomi kontynuuje prace nad procesami rozwoju i testowania, aby zapewnić użytkownikom bezproblemowe korzystanie z nowej wersji”.

Posiadacze tych trzech modeli powinni szykować się na nadchodzącą aktualizację oprogramowania w wersjach:

Xiaomi 13:

IUI-V14.0.5.0.UMCMIXM

MIUI-V14.0.5.0.UMCEUXM

Xiaomi 13 Pro:

MIUI-V14.0.5.0.UMBMIXM

MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM

Xiaomi 12T:

MIUI-V14.0.6.0.ULQMIXM

MIUI-V14.0.5.0.ULQEUXM

Najnowsza wersja Androida nie przynosi może wielkich rewolucji w systemie, ale z pewnością wprowadza kilka ciekawych ulepszeń i funkcji. Wśród nich warto wymienić nowe funkcje ułatwień dostępu, ulepszenia związane z językiem, więcej dostosowań, funkcje ulepszenia baterii czy blokadę instalowania starych aplikacji, w szczególności tych, zbudowanych dla interfejsów API systemu Android 5.1 Lollipop i starszych. Oczywiście wraz z tymi zmianami, na smartfonach poszczególnych producentów pojawiają się również dostosowania związane z autorskimi nakładkami.

Co ciekawe, w tym przypadku Xiaomi nadal pozostaje przy MIUI 14, co oznacza, że przynajmniej na razie nie dostaniemy jeszcze najnowszej wersji nakładki. MIUI 15 powinno pojawić się jeszcze w tym roku, prawdopodobnie dopiero przy okazji premiery serii Xiaomi 14.