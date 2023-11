Home Nauka Chińskie perowskity zdominują świat. Za chwilę konkurencja nie będzie miała, co zbierać

Chińskie perowskity zdominują świat. Za chwilę konkurencja nie będzie miała, co zbierać

Od niedawna możemy zaobserwować, że badacze z Państwa Środka coraz częściej zajmują się badaniami nad perowskitowymi ogniwami słonecznymi, wyprzedzając przy tym swoich konkurentów z innych państw. Tym razem to naukowcy z Nankin i Chengdu opracowali kolejny rodzaj ogniwa. Zastosowali do tego nową, ciekawą metodę, która przyczynia się do polepszenia parametrów pracy modułu. Przyjrzyjmy się, czym dokładnie są nowe chińskie perowskity.