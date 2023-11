Thanatos nadleci i zmiecie wszystkich z planszy. Ten dron ma być szczytem technologii stealth i autonomii

Kratos zaprezentował zaawansowanego drona wojskowego o nazwie Thanatos

Thanatos został opracowany z myślą o możliwie największej niewidzialności (technologii stealth) oraz prędkości, a do tego jawi się jako najbardziej zaawansowany i wyrafinowany projekt firmy Kratos do tej pory, zwiastując w pewnym stopniu przyszły kierunek prowadzenia działań wojennych. Jego pierwsze pojawienie się w dzisiejszych wiadomościach obronnych niesie obietnicę nowej ery w lotnictwie bojowym, ale aktualnie nic nie wiadomo o jego wprowadzeniu do wojska. Sama prezentacja tego drona była zresztą częścią wyników finansowych za trzeci kwartał 2023 roku, gdzie dron ten wystąpił jako kluczowy element strategicznej wizji firmy z planem jego rozwoju w najbliższych dwóch latach.

Konstrukcja drona jest przejawem najbardziej zaawansowanych możliwości projektu stealth, co tyczy się korpusu pozbawionego ogona, który to minimalizuje sygnaturę radarową. Podobna sprawa ma się z jego ogólnym kształtem, pomyślanymi o wysokich prędkościach skrzydłami w kształcie diamentów czy zintegrowanych w korpusie wlotów powietrza. Ten dron po prostu został zaprojektowany po to, aby być możliwie najbardziej niewidzialny dla radarów oraz czujników termicznych, więc możemy jedynie domyślać się tego, jakie inne zaawansowane rozwiązania w tej kwestii zastosowała firma Kratos.

Po dronie Thanatos widać, że będzie to nie byle jaki nowy bezzałogowiec, a wręcz istna rewolucja na poletku latających pojazdów wojskowych. Ba, jest wręcz wyraźnym wskaźnikiem ewoluującej wiedzy specjalistycznej i ambicji Kratosa w projektowaniu bezzałogowych statków powietrznych. Pozostaje teraz pytanie, czy firma zdoła zainteresować tym projektem lotnictwo USA, co ewidentnie chce osiągnąć, patrząc na emblemat tychże sił powietrznych na korpusie.

Aktualnie szczegółów na temat drona Thanatos zwyczajnie nam brakuje, ale wydaje się pewne, że Kratos będzie próbował zrobić z niego nie tylko platformę rozpoznawczą. Wysoka prędkość w połączeniu z niskim ryzykiem wykrycia może być idealnym duetem do uczynienia z Thanatosa nawet platformy do przeprowadzania ataków na terytorium wroga chronionym przez systemy przeciwlotnicze. Tylko czas odpowie jednak na pytania, jak to rzeczywiście będzie z