Samsung udostępnia One UI 6 i Androida 14 kolejnym smartfonom. Teraz przyszła kolej na Galaxy S21

Kolejne smartfony dostają One UI 6 z Androidem 14

Jeśli ciekawi was, jakie nowości pojawią się na waszym smartfonie po zainstalowaniu aktualizacji, polecam wam zajrzeć tutaj. Tam bardziej szczegółowo wszystko omówiłam, ale pokrótce tylko przypomnę, że Samsung w nowej wersji swojej nakładki wprowadzi przeprojektowany, nowy Szybki Panel, który stanie się teraz czytelniejszy i łatwiejszy w obsłudze, dając dostęp do najważniejszych funkcji na smartfonie. Dużo zmian znajdziemy też w aplikacji Galeria, którą gigant wzbogacił o zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, takie jak Photo Remaster i Object Eraser, a także Samsung Studio, wielowarstwowy edytor wideo, który umożliwia użytkownikom łatwe dodawanie tekstu, naklejek i muzyki do osi czasu filmów.

Ponadto dostajemy nowy projekt emoji, więcej opcji udostępniania wraz z podglądem zdjęć i filmów w panelu Udostępnij, ulepszenia w zakresie wielozadaniowości, Kalendarza czy Przypomnień, nowy widżet Pogody, nowy wygląd Samsung Health (który pojawił się dla użytkowników Androida 13), inteligentniejszy tryb samolotowy (zachowuje włączone Wi-Fi i Bluetooth), menu ustawień baterii zostało przeniesione obok opcji Wyświetlacz i wiele więcej. Warto też wspomnieć o poprawie bezpieczeństwa dzięki Auto Blockerowi, czyli dodatkowej warstwie ochrony uniemożliwiającej instalowanie nieznanych aplikacji, jej zadaniem jest sprawdzanie złośliwego oprogramowania i blokowanie wysyłania złośliwych poleceń przez połączenie USB.

Aktualizacja do One UI 6 z Androidem 14 waży około 3 GB. Samsung wdrożył ją już dla tegorocznych modeli oraz flagowców z zeszłego roku. Nie ominął również modeli z niższej półki, co jest dużym plusem. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się, że uaktualnienie zaczęło docierać do właścicieli smartfonów z serii Galaxy S21 w Europie. Aktualizacja zawiera też listopadową poprawkę zabezpieczeń.

Jest to zgodne z harmonogramem, jaki pojawił się w sieci jakiś czas temu. Według niego właśnie pod koniec listopada Samsung miał udostępnić nowy system właścicielom Galaxy S21, ale nie tylko. Oprócz nich aktualizacja miała trafić do Galaxy A13 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G oraz do Galaxy S21 FE. Co do tych modeli jeszcze nie słyszeliśmy, by informacja o dostępnym uaktualnieniu się na nich pojawiła, ale z pewnością stanie się to niedługo. Samsung znany jest z dość szybkiego i w miarę bezproblemowego wdrażania nowych wersji systemów.

W kolejnych dniach i tygodniach aktualizacji powinni spodziewać się właściciele: