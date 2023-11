Samsung przypomina o uniwersalnych gestach Galaxy Watch. Te funkcje zwiększają dostępność smartwatchy

Samsung szczegółowo opisuje uniwersalne gesty Galaxy Watch

Zwykle, jeśli nie mamy żadnych niepełnosprawności, funkcje ułatwień dostępu nie są tym, czym byśmy się przejmowali podczas kupowania smartfona czy smartwatcha. Jednak dla osób z niepełnosprawnościami są one najbardziej kluczowe, bo właśnie dzięki nim mogą oni korzystać z tych urządzeń. Giganci technologiczni, zwłaszcza w ostatnich latach, zwiększyli swoje wysiłki na rzecz wprowadzania coraz większej liczby tego typu udogodnień. Niedługo będziemy obchodzić kolejną edycję Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami i zapewne jak zwykle z tej okazji poszczególne firmy będą chwalić się swoimi rozwiązaniami oraz informować o nowościach.

Samsung na razie postanowił nam przypomnieć o tym, co oferują Galaxy Watch. Producent skupił się na tak zwanym uniwersalnym gestom, bo właśnie ta funkcja zwiększa dostępność i umożliwia nawigację bez konieczności dotykania wyświetlacza lub nawet obrotowej/wirtualnej ramki (w zależności od modelu).

Funkcję Uniwersalne gesty znajdziemy w Ustawieniach, w sekcji Dostępność. Głównymi gestami oferowanymi przez Galaxy Watch są „zaciśnij pięść” i „szczypanie” – dzięki nim bez problemu przejdziemy do menu i będziemy w nim nawigować, wybierając poszczególne funkcjonalności i opcje. Dwukrotne zaciśnięcie pięści otwiera menu akcji lub aktywuje uniwersalne gesty. Szczypnięciem przechodzimy do następnego podświetlonego elementu, a podwójne użycie tego gestu pomaga cofnąć się do poprzedniej opcji. W zależności od tego, jaką aplikację wybierzemy, dostępne akcje są różne.

Oczywiście z Uniwersalnych gestów może korzystać każdy posiadacz Galaxy Watch. Samsung postarał się, by działały sprawnie, więc będą przydatne również dla pozostałych użytkowników. Pamiętajcie też, że oprócz tych gestów Samsung oferuje jeszcze inne funkcje ułatwień dostępu, które znajdziemy w menu Funkcje zaawansowane, takie jak odbieranie połączeń, uruchamianie aplikacji czy odrzucanie alertów. Należy też przypomnieć o pewnej bardzo ważnej kwestii – uniwersalne gesty działają przy braku blokady ekranu (te zaawansowane już tego nie wykluczają). Brak blokady oznacza, że nie będziemy mogli korzystać z Portfela Google do dokonywania płatności. Jeśli więc chcecie sobie w ten sposób ułatwiać życie, musicie mieć to na uwadze.