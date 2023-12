Android z masą nowości. Google ma coś dla smartfonów, tabletów i smartwatchy

Aby pomóc nam w pełni wykorzystać możliwości urządzeń z Androidem, Google udostępnia kolejne aktualizacje, przynoszące nowe funkcje. Pozwolą na dostosowanie sprzętu, by był bezpieczniejszy, bardziej użyteczny, a korzystanie z aplikacji przyjemniejsze. Najnowszy pakiet funkcji Google zawiera mnóstwo znaczących ulepszeń dla systemów Wear OS, Google TV i Androida.

Czytaj też: Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6 urosną. Samsung szykuje składaki z większymi ekranami

Ogrom nowości dla Androida od Google. Przyjrzyjmy się im bliżej

Zacznijmy może od Google TV, a więc tej najmniej znaczącej dla nas nowości, choć warto o niej i tak wspomnieć – użytkownicy tego systemu telewizyjnego będą mogli łatwiej odkrywać nowe programy, korzystając z bezpłatnej oferty kanałów. W Stanach Zjednoczonych dodano aż dziesięć nowości, dzięki czemu użytkownicy mają już dostęp do 100 kanałów bez opłat, choć muszą liczyć się z koniecznością oglądania jeszcze większej ilości reklam. Ale cóż, coś za coś.

Dużo ulepszeń dostaną posiadacze smartwatchy z systemem Wear OS. W ramach Google Home pojawi się obsługa dodatkowych inteligentnych urządzeń, takich jak odkurzacze i głowice mopów, nowe sposoby kontroli oświetlenia, monitorowanie stanu domu, a wszystko to z poziomu zegarka. Na zegarkach pojawią się też nowe procedury asystenta. Które umożliwią inicjowanie rutyny za pomocą polecenia głosowego bezpośrednio z zegarka. Bezpośrednio z nadgarstka będziemy też mogli wyświetlać najważniejsze informacje, takie jak przypomnienia o wydarzeniach, aktualizacje dotyczące podróży i ostrzeżenia pogodowe. Najpierw jednak trzeba będzie dodać skrót Asystenta do tarczy zegarka.

Zmiany pojawią się również w aplikacjach. Gmail dla Wear OS umożliwi czytanie e-maili, zarządzanie nimi i odpowiadanie na wiadomości. Także korzystanie z Kalendarza będzie bardziej rozbudowane. Użytkownicy będą mogli wyświetlać wydarzenia i wysyłać odpowiedzi, otrzymywać przypomnienia o nadchodzących spotkaniach i korzystać z Map Google, aby dotrzeć do lokalizacji wydarzenia. Smartwatche z Wear OS dostaną też obsługę FIDO2 PIN dla kluczy bezpieczeństwa, co będzie świetnym dodatkiem dla wszystkich, którzy korzystają z tego rodzaju uwierzytelniania podczas logowania się na stronach internetowych lub aplikacjach wymagających uwierzytelniania.

Czytaj też: Poważna luka w zabezpieczeniach Chrome’a. Lepiej zaktualizuj swoją przeglądarkę

Wiadomości Google dostaną więcej kombinacji emoji w famach funkcji pozwalającej „remiksować swoje ulubione emoji i udostępniać je znajomym w postaci naklejek za pośrednictwem Gboard”. Wiadomości głosowe dostaną unikalne tła i ruchomy motyw emoji. A skoro już przy tym jesteśmy, to w Gmailu też pojawią się reakcje, które będziemy mogli dodawać do maili, tak samo, jak w komunikatorach internetowych.

Aktualizacja obejmuje także nową funkcję TalkBack, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia opisu obrazu i odczytywania go na głos, a także możliwość rozmowy telefoniczne i dostęp do multimediów dzięki napisom na żywo. Mapy Google umożliwią też łatwiejsze organizowanie grupowych wycieczek z funkcją Listy udostępnione, tam cała grupa może zapisywać swoje propozycje, zgłaszać sugestie, dodawać emotikony do mapy czy głosować za ich pomocą. Trzeba jeszcze wspomnieć o ulepszeniach w zakresie bezpieczeństwa, takich jak skanowanie w czasie rzeczywistym pod kątem pojawiających się zagrożeń oraz aplikację Bezpieczeństwo osobiste, która pozwala szybko i łatwo zlokalizować to, czego potrzebujemy w awaryjnych sytuacjach.

Czytaj też: Kolejny smartfon Infinix pojawi się w Polsce. NOTE 30 VIP Racing Edition w limitowanej edycji stworzonej wspólnie z BMW Designworks

Wspomniane nowości na Androida będą udostępniane partiami w różnych odstępach czasu. Niektóre już mogą pojawić się na waszych urządzeniach, na inne z kolei trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać.