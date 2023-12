Chiny pokazały nuklearnego kolosa. Drugiego takiego sprzętu na świecie nie znajdziesz

KUN-24A to pierwszy tak wielki kontenerowiec na świecie, którego napędza potęga atomu

Od dawna statki z napędem jądrowym są kojarzone z okrętami wojennymi w najbardziej zaawansowanych marynarkach. Światowe Stowarzyszenie Energii Jądrowej wskazuje, że aktualnie ponad 160 statków jest napędzanych przez ponad 200 małych reaktorów jądrowych, co obejmuje głównie lodołamacze, lotniskowce, krążowniki oraz okręty podwodne w rękach USA, Rosji, Chin, Francji i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie komercyjne statki z napędem jądrowym zawsze były rzadkością potwierdzaną przez wyjątki pokroju NS Savannah i Mutsu (ten duet został już jednak wycofany w zeszłym roku), co było i nadal jest spowodowane głównie z powodów ekonomicznych i politycznych.

Chiny chcą jednak pokazać, że należą do światowej czołówki, co potwierdził kontenerowiec KUN-24AP, zaprezentowany przez stocznię Jiangnan na wystawie Marintec China 2023 w Szanghaju, który to wyróżnia się swoją zdumiewającą ładownością na poziomie 24000 standardowych kontenerów. To samo w sobie ma czynić go największym kontenerowcem, jaki kiedykolwiek zbudowano, ale najpewniej idzie tutaj o jego wymiary, bo aktualnie najbardziej pojemnym pod tym kątem jest kontenerowiec MSC Tessa.

Wiemy, że KUN-24A będzie napędzany przez reaktor solny czwartej generacji na bazie toru, a więc radioaktywnego, powszechnego i opłacalnego metalu w Chinach, co samo w sobie oznacza znaczące odejście od tradycyjnych reaktorów uranowych. Jako że pracuje w wyższych temperaturach i przy niższym ciśnieniu, reaktor ten zmniejsza ryzyko stopienia rdzenia, a więc kluczowego problemu w technologii jądrowej. Wszystko to oczywiście przy zachowaniu całej wspaniałości nuklearnego napędu, czyli całkowitej zeroemisyjności, co jest wręcz lekarstwem na poziom wpływu przemysłu morskiego na zmiany klimatyczne.

Dlatego właśnie wspomina się, że kontenerowiec KUN-24AP reprezentuje znaczący skok w technologii morskiej, pokazując zaangażowanie Chin w zrównoważony i efektywny transport. Jednak choć otwiera nowe możliwości dla komercyjnego transportu morskiego, związana z nim technologia może również zostać wykorzystana do zastosowań wojskowych… o ile reaktory na bazie toru spiszą się wzorowo w kwestii samych wymagań konserwacyjnych.