Chiny zwodowały nowy okręt. Kolos o masie ponad 30 tysięcy ton rzuci wrogów na kolana

Nowy okręt typu 075 już w wodzie. Ten śmigłowcowiec wnosi Chiny na zupełnie nowy poziom

Do superlotniskowców wprawdzie mu daleko, ale i tak jest potężny… i przeogromny. Historia chińskich śmigłowcowców typu 075 sięga aż 2011 roku, kiedy to rozpoczęto nad nimi prace. Teraz, a dokładniej mówiąc 14 grudnia 2023 roku, Chiny zwodowały swoją czwartą jednostkę typu 075, która teraz przejdzie przez kilkumiesięczny proces zbrojenia i wyposażania w różnego rodzaju systemy. To wydarzenie samo w sobie stanowi kluczowy krok w wysiłkach państwa, mających na celu wzmocnienie ich zdolności morskich szczególnie w zakresie operacji ekspedycyjnych.

Kolejny śmigłowcowiec już w 2024 roku dołączy zapewne do dwóch innych, które realizują aktualnie próby morskie i jednego (Hainan), który służy już od 2021 roku. Są to okręty desantowe, które odgrywają kluczową rolę w chińskiej strategii morskiej i których samo wprowadzenie do służby podkreśla zaangażowanie Chin w zwiększanie swojej potęgi morskiej zwłaszcza w regionie Indo-Pacyfiku. Każdy okręt typu 075 mierzy około 235 metrów długości i wypiera od 30000 do 40000 ton, a ich kluczową cechą jest pełnowymiarowy pokład lotniczy, który umożliwia prowadzenie operacji wielu śmigłowców jednocześnie.

Te chińskie okręty mają sześć miejsc do lądowania na pokładzie lotniczym i potencjał operowania z nawet 35 maszynami lotniczymi, ale na tym ich potencjał się nie kończy. Każdy z nich ma również pokład do obsługi do trzech poduszkowców i opancerzonych pojazdów desantowych oraz miejsce na 60 pojazdów bojowych i 800 żołnierzy, co czyni go potężnym narzędziem do przeprowadzania desantów. Na pokładzie nie zabrakło również elementów obronnych w formie dwóch systemów H/PJ-14 30 mm CIWS oraz dwóch systemów rakietowych HQ-10 SAM.

Tego typu okręty w rękach Chin są potężne nie bez przyczyny. Sama możliwość prowadzenia operacji śmigłowcowych w połączeniu z transportem wojsk i pojazdów opancerzonych czyni z nich wszechstronną platformą dla różnych operacji wojskowych – od desantów amfibijnych po pomoc humanitarną. Samo wprowadzenie na służbę chińskiej marynarki pierwszego okrętu Hainan, a następnie szybkie dodanie do niego kolejnych trzech okrętów tego typu, odzwierciedla szybkie tempo rozwoju morskich możliwości Chin.