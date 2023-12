Indie mają nową przeciwlotniczą tarczę. Czym jest SAMAR?

Test SAMAR zakończony sukcesem. Indie mogą pochwalić się nowym systemem przeciwlotniczym

Indyjskie Siły Powietrzne (IAF) przeprowadziły testy systemu obrony przeciwrakietowej Surface to Air Missile for Assured Retaliation (SAMAR). Nie jest to byle kolejny system przeciwlotniczy, a coś wyjątkowego, co zresztą jest równoznaczne z wręcz nową erą wojskowego zaawansowania Indii, odzwierciedlającą rosnącą samowystarczalność kraju w zdolnościach militarnych. Wszystko przez to, że SAMAR powstał poprzez adaptację starych rosyjskich pocisków powietrze-powietrze, potwierdzając innowacyjne podejście Indii do adaptacji i modernizacji istniejących technologii w celu spełnienia współczesnych wymagań obronnych.

Czytaj też: Indie wzmocniły swoje wojsko. Żadne inne państwo nie ma takiego systemu

Niedawno indyjskie siły powietrzne przeprowadziły udane próby strzelania z systemu obrony przeciwrakietowej SAMAR, który to został zaprojektowany i opracowany wyłącznie na terenie kraju. Miało to miejsce podczas ćwiczeń AstraShakti-2023 i było równoznaczne z pierwszymi rzeczywistymi testami tego pocisku pod kątem zdolności ziemia-powietrze i operacyjną wydajnością w terenie. System SAMAR z powodzeniem osiągnął swoje cele w różnych scenariuszach zaangażowania.

Czytaj też: Indie mają nowego niszczyciela pancernych celów. Prace nad nim trwały całe dekady

System SAMAR może stawić czoła zagrożeniom powietrznym za pomocą pocisków zdolnych do osiągnięcia prędkości od 2 do 2,5 Mach. Jest wyposażony w dwuwieżową platformę startową, która jest zdolna do wystrzeliwania dwóch pocisków indywidualnie lub salwą w zależności od scenariusza zagrożenia. Ta wszechstronność zwiększa adaptacyjność systemu do różnych sytuacji bojowych, a same korzenie systemu spełniają aktualne główne założenia indyjskiego wojska. To dąży aktualnie do zwiększania swojej samowystarczalności w kwestii uzbrojenia, co obejmuje przede wszystkim dążenie do wyposażania się w sprzęty i systemy, które powstają albo mogą być produkowane lokalnie.

Czytaj też: Tak Indie odpowiedzą w razie ataku jądrowego. Państwo przetestowało swój okręt podwodny SSBN

Udany test systemu SAMAR jest tym samym zgodny z szerszymi sukcesami indyjskiego wojska w dziedzinie strzelania rakietowego i wpisuje się w aktualne dyrektywy promujące samowystarczalność. Nie jest to jednak pierwsze osiągnięcie tego typu, bo do tej pory Indie osiągnęły znaczące sukcesy w indygenizacji różnych części zamiennych i wyposażenia dla myśliwców, samolotów transportowych, śmigłowców i naziemnych systemów uzbrojenia.