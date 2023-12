Polski wynalazek zrewolucjonizuje świat. Przemysł lotniczy i obronny będą nim zainteresowane

Badacze z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w konsorcjum z dziesięcioma partnerami z zagranicy zaczynają projekt badawczy związany z materiałami zwanymi MXeny. Jest to nowa grupa związków, którą odkryto dopiero w 2011 roku, ale może być w przyszłości wykorzystywana chociażby w przemyśle lotniczym czy obronnym – dowiadujemy się z informacji prasowej PIT.

MXeny to grupa materiałów dwuwymiarowych, czyli stanowiących pojedynczą warstwę atomową. Są to dokładnie węgliki, azotki i węglikoazotki metali przejściowych, które cechują się wysoką przewodnością elektryczną oraz są hydrofilowe (mają skłonność do łączenia się z wodą). Prace nad materiałami będą toczyć się w ramach projektu SAFARI finansowanego z programu Horyzont Europa. W skład konsorcjum wchodzą także jednostki badawcze z Hiszpanii, Danii, Niemiec, Szwajcarii, Izraela i Wielkiej Brytanii.

Obraz MXenów pod mikroskopem elektronowym / źródło: Prusackiblue1403, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

MXeny – polski wynalazek może przydać się w przemyśle zbrojeniowym i lotnictwie

Naukowcy będą pracować nad udoskonaleniem technologii produkcji MXenów. Obecnie wykorzystuje się w tym celu kwas fluorowodorowy, który jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Ponadto metody produkcyjne są obecnie mało wydajne, kosztowne i generują duży ślad węglowy.

Miejmy nadzieję, że prace badawcze przyniosą nam w niedalekiej przyszłości kilka znaczących odkryć i przełomów. Zdaniem dra hab. inż. Dariusza Garbca, zastępcy dyrektora PIT, MXeny będą miały szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, od magazynowania energii, przez ekranowanie pola elektromagnetycznego, oczyszczanie wody, budowę czujników po ułatwianie smarowania i katalizy.

W ramach SAFARI wysiłki będą skupione przede wszystkim wokół technologii ekranów chroniących przed promieniowaniem i impulsami elektromagnetycznymi. Mogłoby to mieć istotne znaczenie w przemyśle obronnym. Obecnie bardzo łatwo można unieruchomić pojazd lotniczy i lądowy przeciwnika za pomocą impulsu elektromagnetycznego.

Oczywiście można stosować maszyny pozbawione elektroniki, ale chcąc się rozwijać w zakresie obronności, powinniśmy pracować nad nowymi technologiami, które będą chronić zasoby militarne przez różnymi atakami wroga.

Poza pracami nad ekranowaniem pola elektromagnetycznego, naukowcy spróbują opracować specjalne sensory na potrzeby przemysłu medycznego. Jak zauważamy, planów jest naprawdę sporo, a poziom zaawansowania technologicznego bardzo wysoki. Nie spodziewajmy się raczej, że MXeny zobaczymy w praktyce w najbliższych miesiącach. Ich wprowadzenie do użytku to perspektywa lat.