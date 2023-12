Rosjanie uczą się od wrogów. Stworzyli nową broń, będącą symbolem trwającej wojny

Rosja postanowiła sięgnąć po wodne drony bojowe typu kamikadze

Rosyjskie media niedawno wyjawiły istnienie nowego typu bojowego bezzałogowego drona o nazwie “Oduvanchik” (Mniszek), którego to produkcją zajmuje się Kingisepp Machine-Building Plant (KMZ) w Sankt Petersburgu. Zakład ten specjalizuje się w produkcji okrętów i dronów wodnych dla rosyjskiego wojska, a niedawno doczekał się zlecenia od Rosyjskiego Ministerstwa Obrony na dziesięć egzemplarzy wspomnianych dronów Oduvanchik, które to zostaną przetestowane w boju, bo po prostu wezmą udział w trwającej wojnie.

Wiemy, że każdy dron Oduvanchik jest zaprojektowany do przenoszenia ładunku wybuchowego lub innego ładunku o wadze do 600 kilogramów i może pokonywać odległości do 200 kilometrów z prędkością do 80 km/h. Takie połączenie możliwości wskazuje na potencjalną zdolność do atakowania takich celów jak Odessa po wyruszeniu z Krymu. Jednak kwestia miejsca startu podróży do celu nie jest tak ważna z racji możliwości wystrzelenia tych dronów z okrętów na morzu, co samo w sobie zwiększa znacznie ich elastyczność operacyjną.

Wprowadzenie wodnych dronów kamikadze, takich jak Oduvanchik, do powszechnego użytku stanowi nowy i niepokojący wymiar w nowoczesnej wojnie. Te bezzałogowe pojazdy łączą w sobie niskie ryzyko wykrycia oraz wysoką autonomię z niszczycielską zdolnością tradycyjnych ładunków wybuchowych. Ich zdolność do rozmieszczania w tajemnicy i uderzania na znaczne odległości czyni je potężnym narzędziem w konfliktach morskich. Dlatego właśnie strategiczne implikacje tego typu dronów są ogromne, bo takie bezzałogowce oferują kosztowo-efektywny i bardzo mało ryzykowny sposób angażowania się w działania sabotażowe i ofensywne na morzu. Potencjalna zdolność tych dronów do zmiany dynamiki wojny morskiej jest znacząca, ponieważ mogą one celować w kluczową infrastrukturę, okręty wojenne i obiekty nadbrzeżne z precyzją i bez ryzyka dla personelu.

Rozmieszczenie kamikadze wodnych dronów, takich jak Oduvanchik, budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa morskiego i eskalacji konfliktów. Podkreśla to również potrzebę tworzenia jeszcze skuteczniejszych środków zaradczych, a w tym zaawansowanych systemów nadzoru i technologii przechwytywania dronów, aby złagodzić zagrożenia stwarzane przez te bezzałogowe pojazdy. W miarę jak narody coraz częściej sięgają po innowacje technologiczne, aby uzyskać strategiczną przewagę, użycie kamikadze wodnych dronów prawdopodobnie stanie się bardziej widoczną cechą nowoczesnych konfliktów, wymagającą ponownej oceny strategii obrony morskiej na całym świecie.