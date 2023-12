To nie gra wideo. Siły NATO otrzymały dostęp do potężnego sprzętu

Ops-Core FAST dla sił NATO. Co wyjątkowego skrywa w sobie ten wojskowy hełm?

Hełm FAST to nie byle sprzęt do osobistej ochrony, a renomowane arcydzieło w sektorze bojowych nakryć głowy. Jest zaprojektowany dla sił specjalnych i organizacji egzekwujących prawo na całym świecie, a do tego stosownie rozwinięty we współpracy z m.in. U.S. Army Research Laboratory i U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center. Ops-Core FAST jest więc owocem rozległych prac i jest wytwarzany przez Ops-Core, a więc dywizję Gentex Corporation.

Hełm Ops-Core FAST wyróżnia się unikalnym kształtem skorupy i zaawansowaną geometrią wycięć przy uszach, dzięki którym oferuje rozszerzoną ochronę nad tylną częścią czaszki. Jest wyposażony w szyny ARC do montażu niezbędnego sprzętu pokroju lamp czy kamer, a jego hybrydowa kompozytowa konstrukcja z węgla, polietylenu i aramidu zapewnia trwałość i lekkość. Ponadto ten hełm cechuje bardzo wysoka geometria skorupy, modułowa osłona bungee do noktowizorów, formowana wyściółka do ochrony przed uderzeniami i wentylacji oraz system zawieszenia i zapięcia dla optymalnego komfortu i stabilności. Jednocześnie hełm spełnia oczywiście różne standardy balistyczne i ochrony przed uderzeniami, a w tym MIL-STD-662F.

W ramach 7-letniej umowy firma Gentex Corporation dostarczyła właśnie siłom NATO hełmy NSPA Variant B i NSPA Variant C, a konkretnie modele Ops-Core FAST RF1 i FAST XP. Dostawa ta jest uzupełniona o gamę akcesoriów i części zamiennych Ops-Core, a w tym zestawy AMP, wizjery STEP-IN oraz SOTR (Special Operations Tactical Respirator). Wszystko to jest owocem nowego podejścia NSPA do zamówień wojskowych, a samo strategiczne partnerstwo między Gentex Corporation a NSPA ilustruje wspólny wysiłek mający na celu wzmocnienie zdolności obronnych państw członkowskich NATO.

Dostawa tych zaawansowanych hełmów wojskowych świadczy o wspólnym zobowiązaniu do zapewnienia bezpieczeństwa i gotowości personelu wojskowego w scenariuszach operacyjnych wysokiego ryzyka. To z kolei demonstruje istotny krok w międzynarodowej współpracy obronnej.