Tesla chce zbawić rynek samochodów. Właśnie oddała za darmo tajemnicę Cybertrucka

“Patrzcie, tak to się robi” – zdaje się mówić Tesla, wysyłając do innych firm swój poradnik

Tym razem Tesla zrobiła wokół siebie hałas w wyjątkowy sposób. Nie liczcie jednak na nic kontrowersyjnego czy na kolejną wpadkę firmy, bo zamiast tego Tesla tym razem zaskarbiła sobie pięć minut w świetle reflektorów tym, że udostępniła innym producentom samochodów przewodnik technologiczny dotyczący samochodowych systemów 48-woltowych (48V). To o tyle ważne, że od wielu dekad samochody ciągle wykorzystują “tą samą”, 12-woltową architekturę w swoim układzie elektrycznym, która odpowiada za zasilanie całej elektryki – od czujników, po żarówki i na układzie zapłonowym kończąc.

System 12V nie nadaje się jednak do zastosowań wymagających dużej mocy, takich jak silniki elektryczne czy pompy, które wymagają wyższych napięć i dlatego w wielu nowoczesnych samochodach stosuje się system 48V, który działa równolegle z systemem 12V, aby zapewnić wyższą wydajność. Tesla w Cybertrucku postanowiła jednak całkowicie zrezygnować z półśrodków i postawiła wyłącznie na architekturę 48V, rozpoczynając w pewnym sensie nową erę… i najwyraźniej nie tylko dla siebie.

W ogólnym rozrachunku technologia 48V pozwala na obsługę większych obciążeń elektrycznych przy użyciu mniejszych i lżejszych przewodów, co zmniejsza straty rezystancyjne i poprawia wydajność pojazdu. Umożliwia elektryfikację różnych funkcji tradycyjnie zasilanych przez silnik, takich jak pompy wody i kompresory klimatyzacji, co prowadzi do oszczędności paliwa i redukcji emisji, a na dodatek poprawia funkcjonalność funkcji start-stop i umożliwia hamowanie rekuperacyjne. Z drugiej jednak strony implementacja systemu 48V wymaga nowych komponentów, okablowania i środków bezpieczeństwa, co dodaje swoje trzy grosze do złożoności i kosztów projektowania pojazdu. Zwłaszcza po długich dekadach “przyzwyczajania się” rynku i przemysłu motoryzacyjnego do architektury 12V.

Tesla uznała jednak, że układ 48V w samochodach to przyszłość i po tym, jak udało się z powodzeniem zintegrować go w Cybertrucku, firma postanowiła udostępnić swoją wiedzę innym producentom samochodów. Właśnie tak – Tesla zwyczajnie wysłała “poradnik, jak przejść z architektury 12V na 48V w samochodach” do prezesów największych firm motoryzacyjnych. Z jednej strony firma Elona Muska pokazała tym, jak bardzo zależy jej na rozwoju samych samochodów, a z drugiej udowodniła, że wyprzedziła już w tej kwestii swoją konkurencję. Nigdy jednak zapewne nie dowiemy się, czy jakakolwiek firma skorzysta z takiej pomocy od Tesli.