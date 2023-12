Wampiry w Ukrainie wzięły się za drony. Obejrzyj nową broń na polu bitwy w akcji

Lepszych nagrań z praktycznego użycia systemów VAMPIRE nie znajdziecie

Drony stały się jednym z głównych elementów trwającej wojny za naszą granicą, więc uwagi nie brakuje “lekarstwu” na nie w postaci wyspecjalizowanych systemów antydronowych. Przykład? System broni VAMPIRE to znaczący wynalazek w nowoczesnej wojnie, łączący wszechstronność i precyzję w kompaktowym, zamontowanym na pojeździe pakiecie. Ten system pierwotnie opracowany przez armię USA dla sił specjalnych, wyłonił się niedawno jako kluczowy element w misjach przeciwko dronom w Ukrainie.

VAMPIRE to akronim od Vehicle-Mounted Agile Precision Integrated Rocket Equipment, co oznacza mniej więcej “zintegrowany z pojazdem system precyzyjnych pocisków”. Sprowadza się rzeczywiście do zamontowanej na pojazdach pokroju Humvee czy pickupów czterokanistrowej wyrzutni, która jest zdolna do wystrzeliwania pocisków naprowadzanych laserowo zarówno w cele naziemne, jak i powietrzne. Głównie wykorzystuje dwa typy pocisków – Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) oraz Low-Cost Guided Imaging Rocket (LOGIR), a sama konstrukcja systemu pozwala na jego szybkie wdrożenie i dużą mobilność, oferując znaczące przewagi nad tradycyjnymi systemami przeciwko dronom.

Podczas gdy pocisk APKWS II to 70 mm rakieta z półaktywnym poszukiwaczem laserowym i głowicą wybuchową o zasięgu do 5 km i precyzji w granicach 2 metrów, pocisk LOGIR może już zwalczać cele w odległości do 8 km, wykorzystując do tego swój pasywny poszukiwacz podczerwieni i głowicę odłamkową. Wspominam o tym dlatego, że kluczową cechą systemu VAMPIRE jest jego zdolność do wystrzeliwania amunicji typu airburst. Amunicja ta detonuje powyżej lub w pobliżu celu, tworząc chmurę odłamków zdolną do neutralizowania różnorodnych zagrożeń, a w tym nie tylko dronów, ale też pocisków różnego rodzaju.

System VAMPIRE został po raz pierwszy wdrożony przez armię USA w Afganistanie w 2012 roku, gdzie wykazał swoją skuteczność przeciwko Talibom. Niedawno, bo w 2022 roku, stał się częścią amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, mając za zadanie zagwarantowanie ukraińskim siłom precyzyjne wsparcie ogniowe przeciwko celom powietrznym. W porównaniu z innymi systemami przeciwko dronom, takimi jak Drone Dome czy DroneGun, pojazdowa i modułowa natura systemu VAMPIRE oferuje lepszą mobilność i elastyczność. Zwłaszcza że jego zdolność do precyzyjnych uderzeń, umożliwiona przez pociski APKWS II i LOGIR, zapewnia dużą dokładność z minimalnymi uszkodzeniami ubocznymi, co jest kluczowe w terenach miejskich lub złożonych.