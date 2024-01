Test Asus GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming OC?

W zestawie mamy standardowe dla Asusa dodatki: holder oraz przejściówkę zasilania na 3x 8-pin. Ten pierwszy pozwala na utrzymanie karty w poziomie, a drugi przyda się, jeśli macie zasilacz bez złącza 12VHPWR.

Wygląd jak zawsze przypomina inne modele z serii TUF. Jest więc boczne logo serii z podświetleniem, a cała karta jest po prostu szara. W obudowie z oknem raczej zniknie, ale jeśli nie chcecie mocnego RGB to powinniście być zadowoleni. Jakość wykonania jest też bardzo dobra, tutaj nie ma do czego się przyczepić. Jest metalowy backplate, a karta sprawia wrażenie solidnej.

Czytaj też: Test Asus Radeon RX 7600 XT TUF Gaming OC

Wymiary Asus GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming OC to 348,2 x 150 x 72,6 mm i waży ok. 2 kg. Jest to naprawdę długa karta, która bez wątpienia wymaga pojemnej obudowy. Zajmuje też 3,65 slota PCI. Chłodzona jest przez trzy wentylatory Axial-tech, z których środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych. Pracują one też półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Grafika zasilana jest ze złącza 12VHPWR, ale mamy też dołączoną wspomnianą wcześniej przejściówkę na 3x 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć 850 W mocy. Wśród wyjść obrazu mamy: 3x DisplayPort 1.4a i 2x HDMI 2.1a. Jest więc jedno złącze HDMI więcej, niż zazwyczaj.

Karta ma podwójny BIOS, a przełącznik został umieszczony z boku. Taktowanie boost przy obu jest takie samo i wynosi 2610 MHz. Karty bez OC mają ten parametr na poziomie 2550 MHz, więc widać pewien wzrost. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2725 MHz.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming OC

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

RTX 4070 SUPER: Nvidia Game Ready 546.52

RTX 4070 Ti SUPER: Nvidia Game Ready 551.15

RTX 4080 SUPER: Nvidia Game Ready 551.22

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Radeon RX 7600 XT: AMD Adrenalin 23.40.01.15

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości mamy do czynienia ze świetnymi wynikami. Karta plasuje się tez na 3 miejscu w naszym zestawieniu.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości również bez problemów możecie odpalać gry przy maksymalnych detalach i cieszyć się z płynnej rozgrywki.

3840 x 2160

Asus GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming OC również świetnie sprawdza się w 3840 x 2160. Mamy tylko jedną grę z trochę poniżej 60 fps, poza tym, we wszystkich tytułach jest w pełni płynna rozgrywka.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Ray tracing w FUll HD to ponownie ponad 60 fps w każdej z gier.

2560 x 1440

W kolejnej są również świetne wyniki – spokojnie w każdym tytule osiągniecie w pełni płynną rozgrywkę.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości już w żadnym z tytułów nie mamy średnio 60 fps. Ale w mniej wymagających tytułach ilość klatek na sekundę jest bardzo dobra i wystarczy tylko dodać DLSS: Jakość, a w bardziej przyda się jednak generator klatek. Sprawdzimy to w testach poniżej.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W 1920 x 1080 mieliśmy świetne wyniki bez DLSS 3, więc dodanie tej technologii tylko je poprawia.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 włączenie DLSS: Jakość zapewnia średnio ponad 100 fps w każdej z dwóch gier, a generator klatek tylko to poprawia.

3840 x 2160

W Dying Light 2 sam DLSS: Jakość zapewnia średnio 60 fps. W Cyberpunk 2077 mamy wynik bliski tej wartości i tutaj przyda się generator klatek, który znacznie je podbija.

Temperatury

Przy BIOSie P jest dosyć chłodno. Cieplej robi się przy Q, ale tutaj nadal temperatury są dobre.

Głośność

W spoczynku wentylatory nie pracują, więc jest idealna cisza. Pod obciążeniem w trybie P karta będzie słyszalna, ale nie powinna mocno przeszkadzać. W trybie Q jest za to cicho.

Pobór mocy

Pobór mocy jest minimalnie większy od RTX 4080 ROG Strix OC. Tutaj jest nadal dobrze i nie ma mocnych zmian przynajmniej porównując wersje obecne na wykresach.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 110 MHz na rdzeniu i o 175 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Asus GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming OC wypada trochę lepiej od Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC. Tutaj różnice są niskie, ale model Asusa ma minimalnie wyższe wyniki. A jak prezentuje się na tle mocno podkręconego Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC? Przewaga wynosi kolejno ok. 2,5%, 2,6% oraz 2,8%. Różnice również nie są duże, choć występują. Zdecydowanie liczyliśmy tutaj na wyższą przewagę nad modelem bez dopisku SUPER. Widać też, że grafika nadal sporo traci do RTX 4090.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem również jest podobnie. Model Asusa lekko wygrywa z Gigabyte. Przewaga nad podkręconym RTX 4080 wynosi kolejno ok. 5,4%, 4,7% oraz 3,5%. Różnice są większe, ale nadal nie są jakieś porywające. Ponownie więc można powiedzieć, że liczyliśmy na większe różnice. Strata do RXT 4090 również pozostaje dosyć spora.

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix OC

Test Asus GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming OC – podsumowanie

Sugerowana cena RTX 4080 SUPER w wersji podstawowej to 4999 zł. Przypominamy tutaj, że zwykły RTX 4080 miał cenę na poziomie 7099 zł. Tutaj jednak najtańsze modele można już znaleźć za ok. 5200 zł – cena systematycznie spadała wraz z czasem. Model Asus GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming OC powinien być dostępny w cenie ok. 5500 zł. Są to rzeczywiście ceny niższe, niż w przypadku modeli RTX 4080, więc zakup nowej wersji ma sens.

Wykonanie Asusa jest bardzo dobre. W zestawie jest holder i przejściówka zasilania, a grafika jest bardzo dobrze wykonana. Wygląd jest typowy dla serii TUF – karta jest szara z małym bocznym podświetlanym logiem. Chłodzenie bardzo dobrze radzi sobie w praktyce. W trybie P jest dosyć chłodno, choć głośność jest wyższa. W trybie Q mamy za to cichą pracę, przy trochę wyższych temperaturach. Niezależnie co wybierzecie będziecie zadowoleni z pracy, a taktowanie boost będzie takie samo – 2610 MHz, czyli wyższe od podstawowych modeli. Pobór mocy jest tylko trochę wyższy od RTX 4080 ROG Strix OC, co patrząc na różnice w wydajności jest dobrym wynikiem. Kartę możecie też podkręcić, chociaż tutaj lepiej po ręcznym OC wypada wersja Gigabyte.

A jak z wydajności? Rewolucji nie ma. Przewaga nad podkręconym Asus RTX 4080 ROG Strix OC jest bardzo niska w rasteryzacji, w ray tracingu trochę wyższa. Nadal nie ma jednak dużych wzrostów wydajności czy różnic porównując modele OC. Oczywiście jeśli mielibyśmy wersję RTX 4080 Founders Edition to różnice były by wyższe. Tutaj liczyliśmy jednak na więcej i wyraźniejszą przewagę nad poprzednikiem. Asus GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming OC dobrze sprawdzi się w 3840 x 2160 przy braku RT, a w grach z ray tracingiem, gdzie nie uzyskacie średnio 60 fps uratuje Was DLSS, który naprawdę dobrze sprawdza się w praktyce. To właśnie DLSS 3 jest jednym z plusów testowanego modelu, choć oczywiście RTX 4080 również obsługuje tę technologię. Minusem jest na pewno brak najnowszego standardu złącza DisplayPort, ale plus za dwa HDMI. Zasilanie odbywa się z 12VHPWR, co przy konieczności użycia 3x 8-pin nie jest złym podejściem. RTX 4080 SUPER zachowuje 16 GB pamięci VRAM i tutaj też szkoda, że wzorem RTX 4070 Ti SUPER nie ma wzrostu względem modelu bez dopisku SUPER.

Tak jak pisałem, ceny RTX 4080 SUPR mają być trochę niższe. Biorąc pod uwagę trochę wyższą wydajność jest dobrze i w tej cenie warto rozważyć zakup nowego modelu. Oczywiście oczekiwaliśmy wyższej wydajności, ale Nvidia wiedziała co robi i stąd zapewne obniżyła ceny. Oczywiście nie ma kompletnie sensu wymieniać RTX 4080 na RTX 4080 SUPER, ale jeśli budujecie nowy sprzęt, to o ile ceny RXT 4080 mocno nie spadną poniżej cen nowej serii (a tutaj tylko jeszcze dodamy, że RTX 4080 mają przestać być produkowane, więc w końcu po wyprzedażach znikną ze sklepów) to warto od razu zakupić model RTX 4080 SUPER. Nie ma rewolucji, nie ma mocnych zmian, ale przy niższej cenie sugerowanej jest to po prostu dobre odświeżenie modelu. Asus GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming OC jest przy tym dobrze wykonany, ma fabryczne OC i jest generalnie serią wartą Waszej uwagi.