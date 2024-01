Test Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC

Jak wygląda i co oferuje Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC?

Dodatki do zestawu są standardowe – holder i przejściówka zasilania na 3x 8-pin. Holder mocowany jest zamiast śrub przytrzymujących płytę główną i powinien utrzymać kartę w poziomie. Przejściówka jak zawsze przyda się tylko, jeśli macie starszy zasilacz.

Wygląd to zdecydowany plus tej karty, jak zresztą każdej z serii Aero. Mamy małe podświetlenie z boku, a całość jest biało-srebrna. Przy odpowiednio dopasowanych kolorystycznie pozostałych podzespołach cały PC będzie naprawdę świetnie się prezentował. Jakość wykonania jest również naprawdę dobra. Jest metalowy backplate, który ma wycięcie pozwalające na przepływ powietrza. Obudowa chłodzenia jest solidna, a całość jest wykonana z dobrej jakości materiałów.

Czytaj też: Test KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer

Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC ma wymiary 342 x 150 x 75 mm. Jest to dosyć spory model wymagający pojemnej obudowy. Warto więc przed zakupem upewnić się, że na pewno zmieści się w Waszej skrzynce. Jej waga wynosi ok. 1,75 kg, więc holder też warto wykorzystać. Chłodzona jest dzięki trzem 110 mm wentylatorom, z których środkowy obraca się w przeciwną stronę od pozostałych. W spoczynku one nie pracują, więc będzie idealna cisza. Zasilanie standardowo odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale mamy przejściówkę na 3x 8-pin. Gigabyte sugeruje też zasilacz o mocy przynajmniej 850 W. Wyjścia obrazu są tutaj standardowe dla kart Nvidia: 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1a.

Grafika ma podwójny BIOS, a przełącznik został umieszczony z boku. Łatwo więc możecie zmienić tryb działania GPU. Na obu BIOSach taktowanie boost jest takie samo i wynosi 2595 MHz – więcej niż 2550 MHz w kartach bez OC. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2686 MHz.

Specyfikacja Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

RTX 4070 SUPER: Nvidia Game Ready 546.52

RTX 4070 Ti SUPER: Nvidia Game Ready 551.15

RTX 4080 SUPER: Nvidia Game Ready 551.22

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Radeon RX 7600 XT: AMD Adrenalin 23.40.01.15

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

Pierwsza rozdzielczość to znakomite wyniki – zgodnie z oczekiwaniem.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 oczywiście również możecie odpalać gry na maksymalnych detalach i cieszyć się z płynnej rozgrywki.

3840 x 2160

W ostatniej są dwie gry bez średnio 60 fps, ale wyniki w nich są bardzo bliskie tej wartości. Karta dobrze sprawdza się w tej rozdzielczości, a w najbardziej wymagających tytułach z pewnością pomoże DLSS.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Ray tracing w Full HD to bardzo dobre wyniki, powyżej 60 fps w każdej z gier.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie mamy powyżej 60 fps w każdej z gier.

3840 x 2160

Dopiero w 3840 x 2160 Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC przestaje sobie radzić. W mniej wymagających grach przyda się DLSS: Jakość, ale w bardziej będziecie musieli włączyć generator klatek – zobaczcie sami jak wygląda to z włączonymi tymi technologiami.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W tej rozdzielczości nawet bez DLSS wyniki były naprawdę dobre, więc po jej włączeniu mamy naprawdę wysokie wyniki.

2560 x 1440

Włączenie DLSS: Jakość podbija wyniki do średnio ponad 100 fps w każdej z gier, a generator klatek tylko jeszcze je zwiększa.

3840 x 2160

Zgodnie z oczekiwaniami w mniej wymagającej grze takiej jak Dying Light 2 wystarczy sam DLSS: Jakość do średnio 60 fps. W bardziej wymagającej jak Cyberpunk 2077 przyda się już generator klatek, choć bez niego wyniki też są całkiem niezłe.

Temperatury

Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC ma podwójny BIOS, ale pod obciążeniem przy obu temperatury są bardzo dobre.

Głośność

W spoczynku jest idealna cisza – wentylatory nie działają. Pod obciążeniem w trybie OC jest niestety już głośno – tutaj karta powinna ciszej działać nawet kosztem temperatur. W trybie Silent jest już znacznie ciszej i generalnie cicho więc polecam od razu się na niego przełączyć.

Pobór mocy

Pobór mocy jest minimalnie wyższy od RTX 4080 ROG Strix OC, więc pod tym względem jest bardzo dobrze i nie ma większych zmian.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 180 MHz na rdzeniu i o 187 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC w testach wypada minimalnie słabiej od TUF Gaming OC, co było spodziewane. Różnice nie są jednak duże. Najciekawsze jest jednak porównanie do RTX 4080 w podkręconej wersji ROG Strix OC. Tutaj model Gigabyte ma przewagę kolejno 2,1%, 2,1% i 1,5%. Są to niskie różnice, ale na pewno występują. Liczyliśmy na trochę więcej od modelu SUPER tym bardziej, że strata do RTX 4090 pozostaje spora.

Gry z ray tracingiem

W przypadku gier z ray tracingiem karta Gigabyte również minimalnie przegrywa z modelem Asusa. Przewaga nad RTX 4080 ROG Strix OC wynosi tutaj kolejno ok. 4,7%, 3,7% oraz 2,8%. Mamy trochę wyższą przewagę, ale nadaj nie jest ona imponująca. Strata do RTX 4090 pozostaje dosyć spora.

Czytaj też: Test Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC

Test Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC – podsumowanie

RTX 4080 debiutował w sugerowanej cenie 7099zł, na co z pewnością miał wpływ kurs dolara. Ceny z czasem spadały i aktualnie najtańszy model znalazłem za ok. 5200 zł. Sugerowana cena podstawowej wersji RTX 4080 SUPER to 4999 zł, model Gigabyte z pewnością będzie droższy. Natomiast widać, że generalnie ceny RTX 4080 SUPER powinny być niższe niż RTX 4080. Co więcej starszy model przestaje być produkowany. W tej sytuacji następca w takich cenach będzie dobrym wyborem.

Wykonanie Gigabyte jest dobre, choć nie pozbawione wad. W zestawie mamy holder i przejściówkę zasilania, czyli zestaw, który powinien w każdym modelu się znaleźć. Karta jest bardzo dobrze wykonana i świetnie wygląda. Seria Aero jest jedną z najlepszych pod względem designu wśród białych kart i świetnie będzie wyglądała w komputerze. Mamy tez podwójny BIOS – przy obu w spoczynku wentylatory nie pracują, a taktowanie boost jest takie samo. Temperatury są niskie przy obu trybach, ale inaczej jest z głośnością. Przy OC robi się już głośno, a przy Silent jest znacznie ciszej. Uważamy jednak, że mogło by być jeszcze ciszej kosztem lekkiego wzrostu temperatur. Pobór mocy jest za to bardzo dobry. Grafikę można też ładnie podkręcić i wtedy wyniki są wyższe niż modelu Asusa. Ale przy trybie OC robi się już bardzo głośno, co niewątpliwie może przeszkadzać.

Pod względem wydajności nie ma rewolucji. W rasteryzacji wyniki są tylko trochę wyższe niż w przypadku podkręconego RTX 4080 ROG Strix OC. Wyższe różnice są w przypadku ray tarcingu, ale nadal spodziewaliśmy się trochę większego wzrostu wydajności. Sama karta w rasteryzacji sprawdzi się w 3840 x 2160, choć mogą pojawić się gry z wynikami minimalnie niższymi niż średnio 60 fps. Przy ray tracingu przyda się DLSS 3, który jest kolejnym plusem tej serii kart. Z minusów musimy jeszcze wymienić brak DisplayPort 2.1. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale może to być lepszym rozwiązaniem niż 3x 8-pin. Szkoda też, że nie ma wzrostu w ilości pamięci VRAM względem RTX 4080.

Ponieważ ceny powinny być niższe niż u poprzednika, mamy jednak mały wzrost wydajności, to w tej cenie będzie to nadal bardzo dobry wybór. Szkoda, że nie ma większego wzrostu wydajności, ale spadek cen to rekompensuje. Oczywiście zmiana z RTX 4080 nie ma sensu, ale jeśli budujecie nowy zestaw to za takie pieniądze będzie to dobry wybór. Sam model Gigabyte jest naprawdę dobrym wyborem do białego komputera, choć polecam od razu przełączyć się w tryb Silent. mamy za to dobre wykonanie, niskie temperatury czy fabryczne OC. Warto więc rozważyć ten model podczas budowy komputera.