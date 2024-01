Niemiecki Skyranger 30 odmieni nowoczesne systemy przeciwlotnicze

Działko Skyranger 30 odmieni nowoczesne systemy przeciwlotnicze

Skyranger 30 niemieckiej firmy Rheinmetall zadebiutował w 2021 roku jako uzbrojenie bezzałogowca Ripsaw od amerykańskiej firmy Howe and Howe Technologies. Jego obrotowa wieża została wyposażona w radar w paśmie S o 360-stopniowym pokryciu otoczenia, pasywny system szybkiego wykrywania i śledzenia na podczerwień (FIRST), który to zwiększa zdolności detekcji i śledzenia zagrożeń oraz zintegrowany system dowodzenia i kontroli, który zapewnia, że każda platforma może działać autonomicznie… wliczając w to oczywiście podstawę tego systemu, czyli podwozie Ripsaw M5 o wadze bazowej rzędu 10,5 tony.

Najważniejszym, a raczej najbardziej spektakularnym elementem tego systemu jest 30-mm działko Oerlikon KCE 30mmx173, które to ma dostęp do 250 sztuk amunicji. Specjalność tej broni polega na zdolności do strzelania programowalnymi pociskami powietrznymi AHEAD, które to po detonacji wystrzeliwują stożek podpocisków wolframu, znacząco zwiększając prawdopodobieństwo trafienia zwłaszcza w małe ruchliwe cele, takie jak drony czy pociski manewrujące. Wieża posiada również zdolność wystrzeliwania pocisków rakietowych krótkiego zasięgu pokroju Stinger, Mistral czy SkyKnight, a dla większej wszechstronności, można ją również wyposażyć w lekki karabin maszynowy.

Innymi więc słowy, Skyranger 30 to zaawansowany system przeciwlotniczy, więc nic dziwnego, że niemiecka firma Rheinmetall osiągnęła w jego rozwoju kluczowy kamień milowy, torując sobie drogę do produkcji seryjnej. W ostatnim miesiącu 2023 roku doszło do jego kompleksowego testowania na poligonie Ochsenboden w Szwajcarii. Wtedy to Skyranger 30 A1, a więc prototyp finalnej wersji systemu, przeszedł wszechstronną ocenę zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mobilnym. Te testy były kluczowe dla całkowitej kwalifikacji systemu Skyranger 30 A3, która wedle oczekiwań ma nastąpić do połowy 2024 roku.

Aktualnie elastyczna i specjalnie zaprojektowana z myślą o wysokiej konfigurowalności konstrukcja Skyranger 30 A1 jest kluczowa dla realizacji tego celu, jako że umożliwia wdrażanie szybkich poprawek i modernizacji, a tym samym regularne testy ulepszonych projektów. Jest to o tyle ważne, że systemem Skyranger 30 zaczęły już interesować się Węgry w ramach integracji z pojazdem opancerzonym Lynx KF41, czy Dania i Niemcy, które również planują zakup Skyranger 30.

Nadchodzący model Skyranger 30 A3 jest zaprojektowany do zwalczania zarówno obecnych, jak i przyszłych zagrożeń powietrznych, a w tym dronów. Jego cechy pokroju różnorodnego arsenału amunicji, wysokiej mobilności oraz zaawansowanych czujników zapewniają mu wysoką wszechstronność i elastyczność, podczas gdy kompaktowa konstrukcja wieży pozwala na łatwą integrację z różnymi platformami załogowymi i bezzałogowymi.