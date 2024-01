Powietrzni Łowcy na straży nieba USA. Amerykańscy Marines pokazali nowy system przeciwlotniczy

Marines USA zaprezentowali MRIC, czyli nowoczesny system obrony przeciwlotniczej

Nie wiem, czy wiecie, ale Korpus Piechoty Morskiej USA zmienia się na naszych oczach. Aktualnie odmieniona strategia związana z tą gałęzią wojska USA skupia się aktualnie na nadaniu jej rzeczywistego charakteru wspierania marynarki wojennej, a nie bycia drugą armią. Wszystko to w ramach inicjatywy Force Design 2030, której częścią jest właśnie system przeciwlotniczy MRIC, który to został zaprezentowany w obecnej wersji podczas wystawy, która miała miejsce 12 stycznia.

Czytaj też: Nokia powołuje federalną agencję w USA. Bo współpraca z rządem jest zła, ale tylko chińskim?

MRIC to prototypowy system rakietowy, który ma zostać wprowadzony do użytku do czerwca 2025 roku. Jego główną rolą będzie ochrona kluczowych aktywów oraz samych żołnierzy działających w strefach zagrożonych przez przeciwlotniczą broń wroga. Kluczowe cechy tego systemu sprowadzają się do 360-stopniowego radaru, który odpowiada za wykrywanie, lokalizowanie i namierzanie zagrożeń oraz integracji istniejących już systemów, co w ogólnym rozrachunku znacząco przyspiesza prace nad MRIC oraz samo wdrożenie na służbę.

Czytaj też: Zrewolucjonizował wyrzutnie HIMARS i odmieni wojnę morską. Tak wygląda pociskowa supremacja USA

MRIC jest częścią szerszego ekosystemu obrony przeciwlotniczej, uzupełniając i nakładając się na systemy takie jak Marine Air Defense Integrated System (MADIS) i Light MADIS. Podczas gdy MADIS zapewnia zdolności krótkiego zasięgu i większej mobilności, MRIC rozszerza pokrycie i zasięg, a tym samym zwiększa obronny potencjał. Wykorzystuje z kolei wyjątkowe pociski SkyHunter, a więc amerykański wariant izraelskich pocisków przeciwlotniczych Tamir o zasięgu 4-70 kilometrów, które przewyższają maksymalny zasięg m.in. pocisku Stinger dobre osiem razy. Każda wyrzutnia MRIC mieści 20 pocisków SkyHunter.

Czytaj też: Przełom w zwalczaniu UAS. Żołnierze USA wykazali skuteczność systemu MADIS

Sama prezentacja MRIC to coś więcej niż tylko technologiczna wystawa. To w pewnym sensie strategiczna odpowiedź na ewoluujące wyzwania nowoczesnej wojny, która na dodatek symbolizuje zaangażowanie Korpusu Piechoty Morskiej USA w odnowienie swoich zdolności obrony przeciwlotniczej.