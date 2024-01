Te samoloty lotnictwa USA musisz zobaczyć. Wyglądają złowrogo, ale krzywdy nikomu nie zrobią

Majestatyczny pokaz samolotów szpiegowskich USA. W roli głównej U-2 Dragon Lady

W niedawno zorganizowanym “słoniowym spacerze” (Elephant Walk) wzięły udział samoloty U-2 Dragon Lady, T-38 Talon oraz KC-135R Stratotanker. Cała akcja obejmowała głównie wyprowadzenie wszystkich sprzętów na płytę lotniska w tym samym czasie, co jest tak naprawdę tradycją, sięgającą czasów II wojny światowej. Wtedy to w taki właśnie sposób weryfikowano koordynację i rozpoczynano zwłaszcza misje bombardowania wrogich pozycji z udziałem do 1000 maszyn.

Nie bez powodu to Smocze Damy przykuwają najbardziej wzrok na tych zdjęciach. To dzieło pozostaje jednym z najbardziej ikonicznych i legendarnych samolotów szpiegowskich, bo odegrało kluczową rolę w historii rozpoznania lotniczego i zbierania informacji wywiadowczych. Ze względu na trudne i niebezpieczne właściwości lotu, ten samolot otrzymał przydomek “Dragon Lady”, bo jego piloci muszą nosić specjalne kombinezony ciśnieniowe z powodu ekstremalnych wysokości. Gdyby tego było mało, sama konstrukcja samolotu stwarza dodatkowe wyzwania podczas startu i lądowania.

Samolot U-2 został opracowany w tajemnicy przez Lockheed Skunk Works na początku lat 50-tych, aby sprostać pilnej potrzebie rządu USA dotyczącej obserwacji Związku Radzieckiego i innych niedostępnych obszarów z wysokości niedostępnych dla wrogich samolotów i systemów przeciwlotniczych. Przez ponad sześćdziesiąt lat U-2 był filarem rozpoznania powietrznego, nieustannie dostosowując się, jednocześnie pozostając wiernym swojej głównej misji zbierania istotnych informacji wywiadowczych na całym świecie.

W ogólnym rozrachunku U-2 to techniczny cud zdolny do lotu na wysokości ponad 21000 metrów i zdobywania danych z odległości do 480 kilometrów. Ten samolot rozpoznawczy był i nadal jest kluczowym elementem arsenału Stanów Zjednoczonych, a to aż od lat 50-tych. W historii odegrał znaczącą rolę w kluczowych wydarzeniach globalnych, bo był m.in. niezbędny w wykrywaniu radzieckich baz rakietowych na Kubie w 1962 roku.

Pomimo długiej historii i wyjątkowej służby U-2 Dragon Lady, Siły Powietrzne USA kilkakrotnie rozważały wycofanie tego kultowego samolotu szpiegowskiego. Według najnowszych raportów aktualne plany obejmują wycofanie floty U-2S Dragon Lady do 2026 roku i potencjalne ich zastąpienie stosownymi dronami. Oczywiście ten samolot nie jest tym samym, czym był przed dekadami, bo ewoluował na przestrzeni wszystkich tych lat. Najnowsza wersja, czyli U-2S, posiada ulepszone silniki, awionikę i sensory, a aktualnie jest ciągle eksploatowana przez lotnictwo USA oraz NASA do realizowania badań naukowych.