Kolejny budżetowiec Samsunga już dostępny w Polsce. Na Galaxy A25 5G nie wydasz majątku

Samsung Galaxy A25 5G już dostępny w Polsce

Przyzwyczailiśmy się już, że jeśli chodzi o smartfony z niższej półki, te wprowadzane są do oferty raczej po cichu. Firmy wysyłają po prostu informacje prasowe, albo zwyczajnie uzupełniają swoje portfolio, nie próbując nawet jakoś szerzej tego rozgłaszać. Tak właśnie wyglądało to w przypadku Samsunga Galaxy A25 5G. W zasadzie trudno się temu dziwić, może i nie jest to najtańszy smartfon w ofercie firmy, ale należy zdecydowanie do segmentu budżetowego. Poza tym południowokoreański gigant zajmuje się teraz przygotowaniami do premiery swojej flagowej serii, dlatego wprowadzenie tego urządzenia do sprzedaży w Polsce odbyło się po cichu.

Galaxy A25 5G został zaprezentowany w grudniu zeszłego roku, a teraz znalazł się już w ofercie Media Expert. Chociaż śmiało można powiedzieć, że cena 1349,99 zł może wydawać się wygórowana, bo w podobnej kwocie konkurencja oferuje bardziej „dopakowane” modele, to tak naprawdę wszyscy dobrze wiemy, że będzie to sprzedażowy hit. Samsung umie wyceniać swoje urządzenia i wie, że klienci chętniej postawią na coś sprawdzonego, co posłuży im przez lata. Nie można bowiem zapominać, że gigant oferuje naprawdę długie wsparcie zabezpieczeń, także dla tak tanich smartfonów. Nie dość, że model trafia na rynek już z Androidem 14, to jeszcze dostanie 4 kolejne wersje systemu, a także 5 lat wsparcia zabezpieczeń. To działa bardzo na plus.

Co do samej specyfikacji, tutaj nie ma co oczekiwać cudów. Jeśli zerkniemy na inne telefony producenta, zauważymy, że Galaxy A25 5G ma dużo wspólnego z Galaxy A53 – wręcz wydaje się jego odświeżoną wersją. Dostajemy tutaj 6,5-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z przodu, we wcięciu w kształcie litery „u” znalazł się 13-megapikselowy aparat do selfie, natomiast z tyłu dostajemy całkiem przyzwoitą konfigurację aparatów – 50-megapikselowy główny, 8-megapikselowy z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2-megapikselowy makro.

Sercem tego smartfona jest układ Samsung Exynos 1280 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada akumulator 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 25 W. Warto jeszcze wspomnieć, że na pokładzie znalazły się głośniki stereo, hybrydowy Dual SIM, modem 5G, Wi-Fi ac (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS z Galileo, NFC i czytnik linii papilarnych w bocznej ramce.

Samsung Galaxy A25 5G ma wymiary 161 × 76,5 × 8,3 mm i waży 197 gramów. Dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych – czarnym, niebieskim i żółtym. Warto więc zwrócić uwagę na ten model, gdy będziecie szukać nowego smartfona. Co prawda Samsung mógłby się pokusić o dodanie większej ilości RAM czy dodatkowej opcji z większą pamięcią masową, ale cóż – nie można mieć wszystkiego. Nawet jeśli teraz jego cena do was nie przemawia, to jestem pewna, że pojawi się na niego jakaś promocja, wówczas może być to naprawdę opłacalny zakup.