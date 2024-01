To nie fotomontaż. Tesla zaleje rynek swoimi chińskimi elektrykami

Tesla zbroi się do podbicia rynku. Spójrz na te całe place pełne elektrycznych samochodów

Nagranie zostało wykonanew Chinach, a dokładniej mówiąc, w szanghajskim porcie, a więc stosunkowo blisko wyjątkowej gigafabryki Tesli właśnie w Szanghaju. To największy zakład produkcyjny Tesli i jednocześnie swojego rodzaju symbol otwartości Chin na zagranicznych producentów samochodów, którego pracownicy sprawili, że taki widok stał się rzeczywistością. Już od początku, czyli 2020 roku ta właśnie fabryka miała była kluczowa w zaspokojeniu rosnącego na całym świecie popytu na samochody Tesli. Wszystko z racji rocznej zdolności produkcyjnej na poziomie aż 950000 pojazdów, co jest wręcz niewyobrażalną liczbą, jak na jedną fabrykę.

Czytaj też: Tesla się nie postarała, czyli dlaczego Cybertruck rozczarowuje w najważniejszym

Tesla trafiła zresztą w dziesiątkę, wchodząc tak ostro na chiński rynek. Nie tylko ze względu na “boom na elektryki”, ale też rosnącą konkurencję ze strony innych producentów, którzy to już podbijają scenę BEV swoimi (najczęściej) małymi miejskimi samochodami. Jednak przykład Tesli potwierdza, że w Chinach również ceni się znacznie bardziej zaawansowane samochody, co potwierdza sprzedaż rzędu 60000 Modeli tylko w grudniu ubiegłego roku, co dołożyło ważną cegiełkę do 1,8 mln sprzedanych egzemplarzy w całym 2023 roku.

Czytaj też: Tesla może już pakować walizki. Na horyzoncie pojawił się nowy lider w branży elektryków

Tyle tylko, że nagranie samochody Tesli nie są w większości przeznaczone na rynek chiński, bo z racji kierownicy umiejscowionej po prawej stronie, trafią głównie do krajów europejskich. Przypomnijmy, że każdy z tych elektrycznych samochodów, czy to Model 3, czy Model Y, jest swojego rodzaju dziełem nowoczesnej inżynierii motoryzacyjnej, choć z racji konkurencji, ich wyjątkowość spada z roku na rok. Model 3 to kompaktowy sedan, który oferuje zasięg do 614 km, podczas gdy Model Y, a więc średniej wielkości SUV, na jednym ładowaniu ma przejechać do 505 km. Oba modele są jednocześnie wyposażone w 15-calowy ekran dotykowy, zaawansowany system audio i standardowy Autopilot Tesli z opcją pełnej autonomii.

Czytaj też: Tesla chce zbawić rynek samochodów. Właśnie oddała za darmo tajemnicę Cybertrucka

Widok tej ogromnej floty samochodów Tesli w porcie, które tylko czekają na transport do Europy, nie tylko oznacza przełomowy moment dla Tesli, ale także symbolizuje nową erę w globalnym przemyśle motoryzacyjnym, a nawet zwiększenie sensu współpracy między Teslą a Chinami.