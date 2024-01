Wygląda jak ogromna bomba atomowa USA. Znamy sekret wyjątkowego zdjęcia

Sekcja rufowa dla okrętu podwodnego USS District of Columbia przyciągnęła uwagę całego świata

Na szeregu zdjęć możemy obejrzeć nie tyle bombę atomową w transporcie i na wybrzeżu, a imponującą sekcję rufową dla nowoczesnego okrętu podwodnego typu Columbia. Ten ma być jednym z wielu, które zastąpią wykorzystywane aktualnie przez USA okręty typu Ohio, zapewniając Amerykanom zupełnie nowe, jeszcze potężniejsze okręty do realizowania strategii odstraszania. Temat ten ponownie wyszedł na światło dzienne przez znaczące osiągnięcie w realizacji tego planu, które sprowadza się właśnie do stworzenia pierwszej do sekcji rufowej.

Okręty typu Columbia będą przejawem ogromnego skoku w technologii i możliwościach balistycznych okrętów podwodnych USA. Najbardziej wyróżniającą się cechą tego typu jest właśnie widoczny na zdjęciach charakterystyczny ster w kształcie litery X, a więc projekt niewidziany w amerykańskich okrętach podwodnych od czasów USS Albacore, czyli ponad pół wieku. Nie jest to jednak wizualne wyróżnienie okrętów Columbia, a innowacyjna konfiguracja, która została zaprojektowana w celu zwiększenia manewrowości, efektywności i bezpieczeństwa, a także oferuje znaczące zmniejszenie sygnatury akustycznej, czyli kluczowego czynnika w ukryciu okrętu podwodnego.

W ogólnym rozrachunku okręty podwodne typu Columbia będą najbardziej zaawansowanymi okrętami podwodnymi z pociskami balistycznymi na świecie. Z możliwością przenoszenia 16 pocisków Trident II D5, będą stanowić kluczowy element amerykańskiego odstraszania jądrowego i staną się wzorem do naśladowania. Poza wspomnianym sterem będą również wyróżniać się płetwami zanurzeniowymi na maszcie, sonarem typu LAB, powłoką anechoiczną czy nuklearnym napędem strumieniowym. Dzięki tym cechom będą trudniejsze do wykrycia, bardziej wszechstronne, a do tego skuteczniejsze w swoich codziennych działaniach na misjach trwających wiele tygodni.

Pierwszy okręt tego typu, czyli USS District of Columbia, ma rozpocząć patrole do października 2030 roku w związku z wycofywaniem okrętów Ohio z epoki zimnej wojny. Nie jest to byle dodatek do amerykańskiej floty i dlatego aktualnie program budowy tych okrętów jest traktowanych priorytetowo, ale pomimo wyzwań związanych z pandemią i problemów z wydajnością wykonawców, ponoć okręt USS District of Columbia powstaje zgodnie z harmonogramem.