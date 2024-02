Armię USA czeka operacyjna rewolucja. Ten sprzęt zatrze granicę między wodą a powietrzem

Ekranoplany dla Armii USA. Oto nowy proponowany projekt

Przed ponad dwoma laty poznaliśmy plan DARPA co do zrewolucjonizowania możliwości Armii USA w zakresie operacji na morzach i na obszarach oddzielonych akwenami wodnymi. W przejawie tego dążenia DARPA postanowiła zainspirować się sowieckimi ekranoplanami ze słynnym Morskim Potworem na czele, aby jeszcze lepiej panować nad ewentualnymi konfliktami zwłaszcza na archipelagach. Przed rokiem dowiedzieliśmy się o zakwalifikowaniu do pierwszej fazy programu dwóch konsorcjów, którym przewodzi Aurora Flight i General Atomics, a dziś możemy rzucić okiem na oficjalne projekty jednej z tych firm.

Pierwotne plany DARPA

Wiemy, że pierwsza faza dążenia do amerykańskiego ekranoplanu ma potrwać łącznie 18 miesięcy. Te obejmą fazę konceptualną (6 miesięcy), fazę na dopracowanie projektów (9 miesięcy) i wreszcie fazę planowania produkcji oraz praktycznych testów (3 miesiące). Wszystko to przed główną fazą drugą, która miałaby rozpocząć się przed 2025 rokiem i doprowadzić do stworzenia w pełni funkcjonującego prototypu ekranoplanu jednej, lub obu firm. Wspomina się o udzieleniu obu konsorcjom budżetu w wysokości 8 milionów dolarów, które w toku programu mogą zostać zwiększone do 29 milionów dolarów.

Owoc programu Liberty Lifter “umożliwi efektywny transport przepastnych ładunków na duże odległości z prędkością znacznie przewyższającą istniejące formy transportu morskiego”. Jest to możliwe wyłącznie ze względu na wykorzystanie zapomnianego już nieco projektu ekranoplanów, który łączy w sobie szybkość znaną z samolotów oraz możliwości transportowe rodem ze statków. Dzięki niemu ekranoplany po rozwinięciu odpowiedniej prędkości całkowicie uwalniają się od potrzeby tracenia energii na “walkę” z masywem wody, bo “lecą” tuż nad jej powierzchnią, wykorzystując do tego efekt przypowierzchniowy.

W przypadku propozycji konsorcjum Aurora Flight ta znajduje się aktualnie we wstępnej fazie projektowej 1B swojego cyklu rozwojowego. W niej kładzie się szczególny nacisk na redukcję ryzyka na etapach projektowania, budowy, testowania i latania gotowym ekranoplanem przy użyciu tanich metod produkcji. W praktyce obejmuje to budowanie pełnowymiarowych komponentów przy użyciu nowatorskich materiałów, a następnie ich testowanie.

Sam projekt zresztą ciągle ewoluuje, bo proponowany teraz przez konsorcjum Liberty Lifter doczekał się zmiany kształtu ogona, którego to stabilizatory są podtrzymywane przez ster w kształcie widelca zamiast jednego bloku. To umożliwiło umieszczenie drzwi ładunkowych na rufie przy jednoczesnej poprawie ogólnej struktury. Kolejną innowacją jest przeniesienie pływaków z bocznych podpór na kadłubie na końcówki skrzydeł w celu uzyskania lepszych osiągów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Jako że faza 1B ma zostać ukończona już wkrótce, widoczne powyżej grafiki powinny oddawać projekt Liberty Lifter już w prawie finalnej formie.