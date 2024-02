Sprawdziłem system routerów mesh dla firm. Co potrafi Asus ExpertWiFi EBM68?

Asus ExpertWiFi EBM68 to kawał zaawansowanych routerów mesh

Opis tego, co składa się na zestaw ExpertWiFi EBM68 i jak zachodzi proces jego konfiguracji, opisywałem już wcześniej. Dlatego też w tym tekście skupimy się na tym, co zyskacie (poza ogromnym poziomem konfigurowalności), stawiając na tę propozycję Asusa. Kiedy tylko spojrzymy na specyfikację obu routerów z obudową wykonaną w całości z tworzywa sztucznego, od razu zrozumiemy, dlaczego są tak wielkie (186 × 167 × 77 mm) i ważą całe 800 gramów.

Czytaj też: Test TP-Link Archer AX80. To najwyższy czas, aby wymienić routery Wi-Fi 5

Wewnątrz nich znalazł się bowiem 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1,7 GHz, 256 MB pamięci masowej i 1 GB pamięci RAM, co w połączeniu z sześcioma wbudowanymi antenami trzeba jakoś chłodzić. Odpowiada za to całkowicie pasywny system z pojedynczym aluminiowym radiatorem, przez którego przelatuje powietrze wpuszczone przez kanały wentylacyjne na spodzie routera, aby finalnie wydostać się przez te na jego szczycie. Pod obciążeniem tę temperaturę zdecydowanie “czuć”, ale nie jest to poziom niepokojący, o czym zresztą świadczy sam pobór energii pojedynczego routera, który bez obciążenia w trybie nieekologicznym pobiera około 9 watów (w ekologicznym pobór spada do 8-9 watów), a pod lekkim obciążeniem około 12 watów.

Co z kolei te routery w systemie mesh “potrafią”, poza generowaniem wspólnych sieci Wi-Fi, między którymi przełączanie się zachodzi automatycznie i bez przerwania połączenia? Odpowiedź na to pytanie zapewnia sama specyfikacja oraz zestaw portów. Spełniający standard AX7800 router ExpertWiFi EBM68 zapewnia dostęp do jednej 2,4-GHz i dwóch 5-GHz sieci Wi-Fi 6 (802.11ax), z czego mniej okazałe pasmo gwarantuje transfer na poziomie 574 Mb/s, a dwa szersze na poziomie zarówno 2402 (5GHz-1), jak i 4804 Mb/s (5GHz-2).

Różnice między dwoma sieciami 5-GHz wynikają z racji wykorzystywania odpowiednio dwóch i czterech wewnętrznych anten z łącznej liczby sześciu do odbierania i wysyłania danych. Te mogą generować pasma o częstotliwości od 20 do aż 160 MHz, więc zbierając to wszystko do kupy, możemy mieć pewność co do tego, że te routery są sprzętem z najwyższej półki, jeśli idzie o standard Wi-Fi 6. Co ważne, nie koncentrują się wyłącznie na połączeniach bezprzewodowych, jako że oferują też cztery porty RJ-45, z czego jeden pełni rolę 2,5-gigabitowego portu WAN, a pozostałe trzy już gigabitowych portów LAN.

Czytaj też: Test TP-Link Archer AX11000. Gamingowy router zastąpił mi przewody

W tej kwestii świetnym dodatkiem pojedynczy port USB 3.2 Gen 1, który może pełnić dwie role. O ile niczym zaskakującym jest możliwość wpięcia w ten port zewnętrznego nośnika (np. dysku czy pendrive) i zrobienia sobie z niego swojego rodzaju domowy serwer NAS, tak już możliwość wpięcia modemu pełniącego awaryjny sposób dostępu do sieci, jest już dosyć zaskakująca. Zwłaszcza że w razie awarii połączenia od głównego dostawcy, proces przerzucenia się na sieć telefoniczną następuje automatycznie.

Co potrafi Asus ExpertWiFi EBM68?

Odpowiedź na to pytanie można uzyskać tylko w jeden sposób – sprawdzając ten system w praktyce. Po przeprowadzeniu konfiguracji umieściłem jeden router w rogu pokoju na pierwszym piętrze, a drugi na parterze w odległości jakichś 10 metrów z przeszkodą w formie stropu. Aplikacja wskazała, że sygnał połączenia router-router jest doskonały, więc mogłem zabrać się za testy. Wprawdzie samo ustawienie do najlepszych w ogólnym rozrachunku nie należy (lepiej byłoby ustawić drugi router również na piętrze, ale w pokoju po przeciwległej stronie domu), ale zapewniłem nim sobie zarówno dostęp przewodowy do sprzętów na parterze, które Wi-Fi nie obsługują, jak i pokrycie najważniejszej dla mnie części ogrodu.

Jednak mimo zdecydowanie nie najlepszego rozłożenia, system Asus ExpertWiFi EBM68 spisał się na medal, zapewniając dostęp do Wi-Fi w całym domu o powierzchni ponad 120 metrów kwadratowych i części ogrodu o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych. Wprawdzie na największą wydajność można było liczyć wyłącznie w tych pomieszczeniach, w których znalazły się routery, ale nawet w skrajnych pozycjach odnotowałem przyzwoite transfery, które zaspokajają potrzeby typowego przeglądacza mediów społecznościowych, czy pożeracza kolejnych seriali na Netflixie lub filmów na YouTube.

Czytaj też: Test Tenda TX2 Pro. Tani domowy router Wi-Fi 6

Grać w tych pomieszczenia też się da, ale nie liczcie na możliwość efektywnego strumieniowania np. z użyciem Steam Linka czy niskie opóźnienia w dynamicznych grach pokroju CS:GO. W gruncie rzeczy efektywne strumieniowanie po Wi-Fi jest tylko sensowne w pomieszczeniu z głównym routerem, w którym to opóźnienie (ping) wynosi i tak sporo, bo około 8 milisekund, ale to znacznie mniej, niż w pozostałych częściach budynku. Za to poświęcenie zapewniłem sobie dostęp do Wi-Fi w odległości do około 10 metrów od routerów w północnej i zachodniej części ogrodu, ale jest to w dużej mierze zasługą dużych przeszkleń w pomieszczeniu na parterze, bo router nie był już w stanie efektywnie sforsować zewnętrznych ścian nośnych.

Test Asus ExpertWiFi EBM68 – podsumowanie

Routery mesh do tanich nie należą i to bez względu na to, czy są przeznaczone do sektora biznesowego, czy konsumenckiego. Aktualnie wprawdzie ceny Asus ExpertWiFi EBM68 nie znamy, ale jako że jest to sprzęt wyjątkowy i przeznaczony dla klientów biznesowych, możemy spodziewać się, że do tanich należeć nie będzie. Jestem jednak pewny, że możliwości tego sprzętu usprawiedliwią nawet wyższą cenę. Nie tylko dlatego, że są zaawansowane po stronie sieciowej i technologicznej, zapewniając świetną łączność i połączenie funkcji, ale też samego oprogramowania.