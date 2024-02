Z taką bronią Chiny będą potężniejsze. Dron 007 nie należy do Bonda, ale i tak sprawia takie wrażenie

Chiny chcą wyjątkowej maszyny. Dron 007 będzie niczym agent specjalny

Dron 007 reprezentuje szczyt technologii wśród dronów latających, jako model stealth zaprojektowany do działania z niezrównaną autonomią i poza wizją potencjalnych wrogów. Ten dron nie tylko jest zdolny do lotu na długie dystanse, ale posiada również unikalną zdolność zanurzania się i nawigacji pod wodą, dzięki czemu może pozostawać w całkowitym ukryciu przez dłuższy czas. Takie możliwości pozwalają dronowi przelecieć znaczny dystans, wlecieć do wody w sferze zagrożenia, a następnie przeprowadzić atak na cel, który nie zadawał sobie sprawy z zagrożenia. Nie jest to jednak dron kamikadze, więc po ataku Dron 007 będzie mógł ponownie zniknąć bez śladu pod powierzchnią wody.

Patrząc na tego typu scenariusz, można bez ogródek stwierdzić, że rozwój Drona 007 podkreśla zaangażowanie chińskiego wojska w wykorzystywanie najnowszych technologii do zwiększania swoich zdolności operacyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka ludzkiego. Poza innowacyjnym projektem 2w1 ten bezzałogowiec będzie musiał wykazywać się również operowaniem z zaawansowanymi algorytmami sztucznej inteligencji, które umożliwią mu wykonywanie złożonych zadań w autonomiczny sposób, choć operator ciągle będzie mógł przejąć nad nim kontrolę.

Aktualnie dane na temat Drona 007 nie są znane, więc o specyfikacji możemy pomarzyć, ale wedle założeń ten bezzałogowiec zostanie zaprojektowany z myślą o wysokiej wszechstronności do realizowania misji rozpoznawczych oraz uderzeniowych. Dlatego zostanie wyposażony w najnowocześniejsze czujniki oraz pociski z systemami naprowadzania, a do tego specjalnie zaszyfrowane łącze komunikacyjne z centrum dowodzenia.

Rozwój Drona 007 przez chińskie wojsko stawia ważne strategiczne i etyczne pytania. Z jednej strony użycie tak zaawansowanych UAV w specjalnych operacjach może znacząco zmniejszyć ryzyko dla życia ludzkiego i zwiększyć efektywność operacyjną, ale z drugiej strony jest to kolejny przykład militaryzacji SI i robotyki. Takie znaczne zmiany w sektorze wojskowym powinny prowokować dyskusje na temat przyszłości wojny, bo inaczej obudzimy się w momencie, kiedy będzie już za późno.