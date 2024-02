Technologiczna rewolucja trwa. Jak zmienią się tajne operacje marynarki Chin?

Postępy chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w dziedzinie robotyki i tajnych operacji

Tajemnicą nie jest, że Chiny ciągle rozwijają potęgę swojej marynarki wojennej i już nawet wyprzedziły Stany Zjednoczone w kwestii liczby okrętów na służbie (ale nie ich wyporności). Najwyraźniej jednak nie samymi okrętami nowoczesna marynarka żyje, bo Chińczycy czynią również postępy w kierunku zrewolucjonizowania działań wojskowych poprzez integrację zaawansowanej robotyki i sztucznej inteligencji. Te akcje mają przede wszystkim na celu wzmocnienie zdolności kraju do prowadzenia tajnych operacji, co obejmuje wykorzystanie specjalistycznych dronów i autonomicznych agentów, a więc połączenia, które ma na nowo zdefiniować krajobraz współczesnej wojny do 2035 roku.

Chińska fregata 054B podczas testów

Ostatni raport South China Morning Post (SCMP) podkreśla ambitne plany PLA dotyczące wykorzystania zrobotyzowanych platform do prowadzenia niezależnych operacji o długim czasie trwania. Ta futurystyczna wizja zakłada wykorzystanie maszyn w misjach wysokiego ryzyka, które tradycyjnie jest podejmowane przez ludzkich agentów, co ma znacznie zmniejszyć niebezpieczeństwo dla życia ludzkiego, a do tego ograniczyć ewentualność schwytania jeńca i potencjalnego wyjawienia szczegółów operacji.

Aktualnie jedna z jednostek chińskiej marynarki ogłosiła współpracę z naukowcami w celu stworzenia dronów, które mogłyby zastąpić personel ludzki w złożonych misjach zagranicznych w ciągu następnej dekady. Planowane aktualnie drony mają posiadać niezwykłe zdolności, a w tym obszerne zasięgi, możliwość nurkowania pod powierzchnię wody i realizacje długotrwałych misji w ukryciu. Ich konstrukcja ma z kolei umożliwiać im operowanie zarówno w wodzie, jak i w powietrzu, co ma być szczególnie przydatne w misjach zwalczania wrogich okrętów. Jednak z racji zaawansowanego osprzętu do przeprowadzania misji wywiadu, obserwacji oraz rozpoznawania (ISR) będą też nieocenione w zadaniach szpiegowskich.

Aspiracje marynarki Chin do dominacji w sektorze dronów są oczywiste z racji jej dążenia do uzyskania technologicznej i liczbowej przewagi. Najnowsze ambitne przedsięwzięcie nie tylko podkreśla zaangażowanie Chin w innowacje wojskowe, ale także stawia ważne pytania dotyczące przyszłości wojny, etycznych implikacji autonomicznych systemów bojowych oraz globalnej równowagi sił w dziedzinie technologii obronnych.