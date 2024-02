Home Energetyka Cienkie i elastyczne panele słoneczne na twoim dachu. Niemożliwe? Nie dla Chińczyków

Krzemowe panele słoneczne stały się podstawą współczesnej fotowoltaiki. Niemniej ta technologia jest dość niepraktyczna w wielu zastosowaniach. Zamontujemy je na dachach, w ogródku, na nieużytkowanym polu, ale chociażby w podróży z dala od źródeł prądu będzie już to problem. Chińscy naukowcy opracowali coś niezwykłego – cienkie i elastyczne ogniwa krzemowe, które charakteryzują się rekordowym stosunkiem mocy do masy. Czyżby szykował się nam nowy wynalazek, który będziemy mogli dosłownie spakować do plecaka?