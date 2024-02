Chiny zatrząsną rynkiem paliw. Największe pole naftowe skrywa w sobie niewyobrażalne ilości czarnego złota

Ogromne ilości nafty odkryte przy chińskim wybrzeżu. Złoże imponuje podwójnie

Chińska agencja ogłosiła, że położone na południowych wodach zatoki pohajskiej pole naftowe Bozhong 26-6 ma udowodnione rezerwy przekraczające 200 milionów metrów sześciennych. Takie coś stawia to pole naftowe w gronie kandydatów do miana największego na świecie złoża nafty w skałach metamorficznych, co podkreśla nie tylko jego rozmiar, ale także unikalny kontekst geologiczny jego rezerw. To pole naftowe jest położone około 170 kilometrów od gminy miejskiej Tianjin, na północy Chin i charakteryzuje się średnią głębokością wody przekraczającą 22 metry.

Odkrycie tego złoża naftowego, do którego doszło w zeszłym roku, było przedmiotem znacznego zainteresowania wśród ekspertów energetycznych i geologów, ze względu na niekonwencjonalny charakter jego formacji geologicznej. Tak jak skały osadowe są idealnym podłożem do formowania się złóż ropy naftowej przez ich porowatość i zdolność do zatrzymania materii organicznej, tak skały metamorficzne są już czymś całkowicie przeciwnym. Są formowane w procesie metamorfizmu, gdzie istniejące rodzaje skał są przekształcane pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury bez topienia się skały. Ta transformacja zmienia skład mineralny i strukturę skały, dając w wyniku formy takie jak łupek, gnejs, łupki i marmur, a więc podłoże, które ogólnie nie sprzyjają tworzeniu lub zatrzymywaniu rezerw węglowodorów.

Dlatego właśnie samo odkrycie złoża naftowego Bozhong 26-6 kwestionuje konwencjonalną wiedzę na temat powstawania ropy naftowej i gazu oraz podkreśla potencjał węglowodorów w formacjach geologicznych wcześniej uznanych za mało prawdopodobne. Pęknięcia i uskoki w skałach metamorficznych, jak w tym przypadku, mogą działać jako kanały lub pułapki dla migrujących węglowodorów z pobliskich basenów osadowych, otwierając nowe granice dla eksploracji i ekstrakcji. Dla jednych to nieoceniony wkład w rozumienie świata, a dla drugich potencjał do pozyskania ponad 30 milionów metrów sześciennych ropy naftowej i ponad 11 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.

Złoże naftowe Bozhong 26-6 stanowi niezwykły przykład złożoności i niespodzianek tkwiących w naturalnym świecie. W miarę jak techniki eksploracji stają się bardziej zaawansowane, a nasza wiedza na temat geologii pogłębia się, rośnie potencjał odkrywania niekonwencjonalnych rezerw w nieoczekiwanych miejscach. To złoże nie tylko stanowi znaczący dodatek do rezerw energetycznych Chin, ale także kamień milowy w ciągłym dążeniu do zrozumienia i wykorzystania ukrytych zasobów Ziemi. Obecne w tym polu rezerwy wystarczają, aby zaspokoić znaczne zapotrzebowanie na energię, zapewniając codzienne potrzeby transportowe ponad miliona mieszkańców miast przez ponad dwie dekady oraz zaspokajając potrzeby podobnie licznych gospodarstw domowych w zakresie gazu na ponad 60 lat.