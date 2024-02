Potęga to za mało powiedziane. Indie pokazały, że lepiej z nimi nie zadzierać

Akash i SAMAR, czyli jak Indie chcą chronić się przed atakiem rakietowym

Dziś prowadzenie wojny ma wiele oblicz, wśród których ważną rolę odgrywają ataki rakietowe. Kilka pocisków jest w stanie obrócić magazyn amunicji lub bazę wojskową w perzynę i potencjalnie nawet uziemić samoloty w bazie lotniczej, kupując cenny czas agresorowi. Początek konfliktu jest idealnym momentem na tego typu ataki, bo każdy skuteczny ostrzał pozycji broniącej się strony jest wręcz na wagę złota. To z kolei sprawia, że obrona przeciwlotnicza z roku na rok zyskuje na znaczeniu, a Indie najwyraźniej świetnie zdają sobie z tego sprawę.

Czytaj też: Indie mają nowy czołg. Spójrz na Zorawar, który wniesie pancerną potęgę kraju na nowy poziom

Dowiedzieliśmy się, że Indyjskie Siły Powietrzne przetestowały w praktyce dwa nowe systemy obrony powietrznej. Mowa o ledwie co wprowadzonym na służbę systemie Surface to Air Missile for Assured Retaliation (SAMAR) oraz Akash, których to sprawdziany miały miejsce podczas ćwiczeń Vayu Shakti-24, które odbyły się 17 lutego na poligonie Pokhran w pobliżu Jaisalmer. W ramach testów doszło do “zniszczenia wielu celów powietrznych”, a same wystrzelenia były o tyle ważne, że raz jeszcze potwierdziły skuteczność obu systemów.

Czytaj też: Potężny pocisk Akash-NG strącił zagrożenie. Indie pokazały, jak ulepszać swoje uzbrojenie

SAMAR

SAMAR to system obrony powietrznej krótkiego zasięgu, który może przechwytywać nisko lecące cele powietrzne o zasięgu do 12 km z prędkością 2,5 Macha. Składa się z dwóch odnowionych rosyjskich pocisków rakietowych powietrze-powietrze Wympeł R-73E naprowadzanych na podczerwień, które razem z wyrzutnią są zamontowane na ciężarówce Stallion 4×4 Mk IV BS-III.

Akash

Czytaj też: O akumulatorach litowych nikt już nie chce słuchać. Indie wyszły z lepszą propozycją

Z kolei Akash zalicza się do grona systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu. Jego efektywność kosztowa i rodzimy rozwój oraz produkcja podkreślają wzrastającą potęgę Indii w technologii obronnej. Wprawdzie systemy takie jak Barak 8, S-400 i ciągle rozwijany LR-SAM oferują okazalszy zasięg i zdolności przechwytywania na konkretnych wysokościach, ale to przystępność cenowa i skuteczność systemu Akash czynią go cennym elementem infrastruktury obronnej Indii.