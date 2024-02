Korea Południowa odkryła sposób na zrewolucjonizowanie możliwości okrętów

Jak bezzałogowec S-300 zwiększą możliwości floty Korei Południowej?

Korea Południowa zainicjowała właśnie przełomowy projekt, mający na celu wdrożenie dronów latających (UAV) przeznaczonych do rozmieszczenia na swoich okrętach. Inicjatywa ta stanowi znaczący postęp w zdolnościach obronnych kraju, a to szczególnie w dziedzinie rozpoznania i obserwacji. Na czele tego projektu w ramach inwestycji o wartości około 143,3 miliarda wonów (434,6 mln złotych) stoi rodzima firma Hanwha Systems, pełniąc rolę głównego wykonawcy i integratora systemów, która jednak nie wprowadzi na służbę własnych dronów, bo za ich dostarczenie odpowiada inna firma, Schiebel.

Projekt ma potrwać od grudnia 2023 roku aż do grudnia 2028 roku. Jego owocem będzie z kolei wyposażenie południowokoreańskich okrętów działających zwłaszcza na wyspach północno-zachodnich w zaawansowane drony z możliwością pionowego startu i lądowania, które mogą działać zarówno z pokładów okrętów, jak i lądowych baz. Wprowadzenie tych dronów wyposażonych w wysokowydajne zestawy kamer oraz wielofunkcyjne radary umożliwi ciągły 24-godzinny monitoring m.in. Korei Północnej.

Jeśli z kolei idzie o drony, z których Korea Południowa zrobi użytek, będą to następcy S-300 sprawdzonych już przez państwową marynarkę dronów S-100 od tego samego producenta. Dzięki zwiększonej wytrzymałości, pojemności ładunku i zasięgowi operacyjnemu, S-300 stanowi wszechstronne rozwiązanie dla misji wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych. Jego zdolność do przenoszenia wielu czujników w połączeniu z solidnym silnikiem na paliwo odpowiednie do operacji morskich, czyni go idealnym wyborem dla tego projektu. Zwłaszcza że jego konstrukcja ze składanymi wirnikami zapewnia wyższą kompatybilność z ograniczonymi przestrzeniami, takimi jak hangary, co dodatkowo podkreśla jego przydatność dla zastosowań morskich.

Poza zyskiem w sektorze obronnym sukces projektu może utorować również drogę Korei Południowej do rozkwitu na rynkach międzynarodowych. Wiemy jednocześnie, że już w tym roku dron S-300 ma zaliczyć pierwszy lot, a jego wprowadzenie do użytku ma mieć miejsce za rok.