Potwierdzono datę premiery OnePlus Watch 2. To już niedługo

OnePlus Watch 2 – nowy smartwatch na horyzoncie

Prawie trzy lata minęły, odkąd OnePlus Watch zadebiutował na rynku. W zasadzie wydawało się, że producent trochę o nim zapomniał, porzucając flagowe zegarki na rzecz tych z serii Nord. Co prawda już od dłuższego czasu krążyły plotki, że Watch 2 powstaje, ale jak do tej pory oficjalnych wieści w tej sprawie nie było. Najwięcej konkretów w sprawie premiery przyniósł nam niedawny raport, wskazujący, że smartwatch pojawi się podczas nadchodzących targów Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie, a te przypadają na 26 – 29 lutego. Wydawało się to bardzo prawdopodobne, jednak dopiero teraz w końcu dostaliśmy potwierdzenie ze strony samego producenta.

OnePlus uruchomił już rezerwacje Early Bird na swój kolejny flagowy smartwatch, a europejscy klienci mogą już rejestrować się za pomocą konta OnePlus i otrzymać zniżkę w wysokości 30 euro na zakup Watch 2 oraz w gratisie słuchawki OnePlus Buds 3 po dokonaniu zakupu. Przy okazji potwierdzono, że urządzenie zostanie zaprezentowane już w przyszłym tygodniu, a dokładnie 26 lutego.

Niestety producent nie zdradził więcej szczegółów, tych jednak dostarczyły nam wcześniejsze przecieki, w których nie zabrakło też renderów. OnePlus Watch 2 być eleganckim zegarkiem z okrągłą kopertą ze stali nierdzewnej, z dość nietypowym wybrzuszeniem z prawej strony. Właśnie w tym elemencie sprytnie zakamuflowano dwa przyciski – jeden okrągły na górze do obsługi zegarka i drugi na dole, choć jego przeznaczenia nie znamy. Ten ma jednak podłużną konstrukcję, może więc być dodatkowym czujnikiem, np. do pomiaru EKG lub producent przewidział dla niego zupełnie inne przeznaczenie, które poznamy dopiero podczas premiery. Zegarek będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: srebrnym z białym paskiem i czarnym z czarnym paskiem.

Przecieki sugerują, że OnePlus Watch 2 będzie wyposażony w zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala, co stanowi delikatny wzrost w stosunku do 1,39-calowego wyświetlacza w poprzednim modelu. Sercem urządzenia będzie wydajny i energooszczędny procesor Snapdragon W5 Gen 1. Z racji, że pojemność baterii wciąż pozostaje nieznana, możemy się jedynie domyślać poprawy w tym względzie. Jedną z najważniejszych zmian będzie zastosowanie nowego systemu operacyjnego WearOS 4. Oczekuje się, że system ten zapewni lepszą wydajność, płynność działania i dostęp do bogatej biblioteki aplikacji, o ile Google zapewni mu wsparcie na odpowiednim poziomie.

Na pokładzie smartwatcha nie zabraknie funkcji monitorujących zdrowie użytkownika. Spodziewać się można m.in. pomiaru natlenienia krwi, snu, cyklu miesiączkowego, tętna, stresu, a nawet EKG. Urządzenie będzie również posiadać moduł GPS oraz funkcję nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych. OnePlus Watch 2 ma być wodoodporny do 5ATM i posiadać stopień ochrony IP68, co oznacza, że będzie odporny na pył i zanurzenie w wodzie.