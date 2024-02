Niczym idealny pickup na apokalipsę. Nawet miny lądowe nie powstrzymają wojskowego Senator MRAP

Przepis na idealnego wojskowego pickupa? Oto Senator MRAP

Roshel, a więc renomowany kanadyjski producent pojazdów opancerzonych, zaprezentował swoje najnowsze dzieło w postaci wielozadaniowego pickupa Senator MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected). Ten zaawansowany, wielozadaniowy pojazd wsparcia został zaprojektowany tak, aby sprostać różnorodnym wymaganiom nowoczesnych operacji wojskowych, oferując niezrównaną elastyczność i niezawodność siłom zbrojnym na całym świecie. Wyróżnia się też swoją wszechstronnością, dzięki której może pomieścić zaawansowane technologicznie wyposażenie, a w tym to bojowe w formie systemów przeciwdziałania bezzałogowym systemom latającym (UAS) czy wyrzutni granatów.

Czytaj też: Ram przejrzał na oczy. Dziś elektryczne pickupy bez silnika spalinowego, to nieporozumienie

Senator MRAP w pickupowej wersji może również funkcjonować jako solidny transporter ładunków, prezentując swoją wieloaspektową użyteczność. Jego modułowa konstrukcja nie tylko zapewnia ochronę balistyczną na poziomie STANAG 4569 poziom 2 i ochronę przed eksplozjami na poziomie 3, aby chronić załogę, ale również umożliwia bezproblemową integrację różnorodnych systemów zgodnie z rygorystycznymi standardami NATO. Potwierdzenie potęgi kryjącej się w tych pojazdach potwierdzono już za naszą wschodnią granicą, jako że na front wyjechało już ponad tysiąc “oryginalnych Senatorów”.

Czytaj też: Oto najbardziej ekologiczny elektryczny pickup na świecie. Jak Fisker Alaska chce podbić twoje serce?

Senator MRAP stanowi świadectwo doświadczenia Roshela w tworzeniu pojazdów zapewniających kompleksową ochronę przed wieloma zagrożeniami na polu bitwy, a w tym przed minami, zasadzkami i ostrzałem z różnej broni, choć oczywiście nie tej przeciwpancernej. Jego adaptacyjność do różnych terenów i klimatów w połączeniu z możliwością przenoszenia szerokiej gamy broni i wyposażenia, to tylko wisienka na torcie, którego buduje potężna specyfikacja. Jej częścią jest system napędowy, a więc sparowany z 10-biegowym automatem silnik diesla V8 o pojemności 6,7 litrów, którego moc wynosi 330 koni mechanicznych przy 2600 obr./min, a moment obrotowy dobija do 750 Nm przy 2000 obr./min.

Czytaj też: Cybertruck może się schować. Ten elektryczny pickup ma 6 kół i niesamowite możliwości

Aktualnie pickup Senator jest dostępny w konfiguracjach cztero- lub pięcioosobowych i może zostać wyposażony w zdalny system uzbrojenia oraz wzmocnione osie, które zwiększają jego ładowność do imponujących 3500 kg. Co ciekawe, firma oferuje nawet opcję silnika przystosowanego do środowisk o wysokiej zawartości siarki, zapewniając operacyjną adaptacyjność w różnorodnych środowiskach geograficznych. Sam proces produkcyjny jest przyspieszany przez wykorzystywanie niezawodnego podwozia Forda z serii F, dzięki czemu Roshel produkuje już 140 pojazdów Senator miesięcznie i gwarantuje swoim klientom, że ich naprawa nie wymaga żadnych specyficznych, a tym samym trudno dostępnych części właśnie przez uzależnienie od Forda.