Pożar paneli słonecznych – ile masz czasu na ucieczkę? Mniej niż na czytanie tego tekstu

Na łamach periodyku Journal of Building Engineering pojawiły się w ostatnich dniach wyniki badań naukowców z japońskiego Instytutu Technologii Niigata oraz kanadyjskich uczelni Université de Sherbrooke i Uniwersytetu Concordia. Dotyczyły one rozprzestrzeniania się dymu w przypadku pożaru instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku.

Nie trzeba objeżdżać pół Polski, żeby zauważyć, że tak naprawdę bardzo duża ilość paneli słonecznych w naszym kraju jest zlokalizowana na dachach. Mimo tego wciąż mało wiemy na temat tego, jak roznosi się dym podczas ich ewentualnego pożaru. Badacze z Kanady i Japonii przeprowadzili specjalne modelowanie na prototypowym domu w skali 1:15. Miał on wymiary 53 cm x 75 cm x 40 cm, co odpowiada rzeczywistym rozmiarom domu o długości 8 m, szerokości 11,2 m oraz wysokości 6 m.

Schemat roznoszenia się dymu w przypadku prawdziwego pożaru (a) i helu (b) / źródło: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.108467, CC-BY-4.0

Ile mamy czasu, by uciec z domu, na dachu którego rozpętał się pożar paneli słonecznych?

Symulacji nie prowadzono jednak w warunkach prawdziwego pożaru paneli słonecznych. Użyto tutaj helu jako substytutu, ponieważ dzięki niemu jest możliwe prowadzenie eksperymentów w nieognioodpornym tunelu aerodynamicznym. Zachowanie gazu podczas testów było w odpowiedni sposób przeliczane na warunki rzeczywiste.

Bardzo ważne było również ustalenie drogi, jaką miał przedostawać się dym do domu. Naukowcy przyjęli, że w wypadku pożaru dzieje się to przez świetlik na dachu. Dla modelu laboratoryjnego ustalono jego rozmiary na 24 i 8 cm, co odpowiada rzeczywistemu otworowi o szerokości 1,2 m i 3,6 m.

Wreszcie podczas symulacji sprawdzano, jak rozprzestrzenia się hel w przypadkach dachów o różnym nachyleniu. Brano pod uwagę dach całkowicie płaski oraz pod kątem 15, 30, 45 i 60 stopni. W tych warunkach testowano także różne prędkości wiatru, który hipotetycznie mógłby nawiewać dym do środku domu.

Finalnie okazało się, wcale tak dużo czasu na ucieczkę nie mamy. Gdyby doszło do pożaru paneli słonecznych na dachu budynku, w którym się znajdujemy, to mamy maksymalnie 12 minut na wydostanie się na zewnątrz lub zejście na niższe piętra (w przypadku budynku wielokondygnacyjnego). Naukowcy jeszcze zaznaczają, że dokładnie tyle czasu mamy w przypadku dachu nachylonego tylko pod kątem 60 stopni.

W domach, gdzie dachy są płaskie lub nachylone najwyżej do 45 stopni (a takich jest bardzo dużo), to pozostają nam mniej więcej 4 minuty na ucieczkę, zanim dym rozprzestrzeni się po wnętrzach i zacznie nas dusić. Zdaniem autorów badań, najbardziej niebezpieczna jest sytuacja w domu z dachem nachylonym pod kątem 15 stopni.

Jak zauważamy, kwestia pożarów fotowoltaiki jest bardzo istotna dla zdrowia i życia ludzkiego. Mimo że w skali całego świata nie dochodzi do nich aż tak anomalnie często, to jednak nie można wykluczyć ich wystąpienia w najmniej oczekiwanym momencie. Doskonale wiemy, że czasem wystarczy jedna iskra, by wywołać ogromną katastrofę, której śmiertelnymi ofiarami nie chcielibyśmy być.