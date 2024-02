Tajwan ma już nową broń. Skynet ADS wygląda jak broń prosto z przyszłości

Tajwan ma już nową broń przeciwdronową Skynet ADS

Opracowany przez tajwańską firmę DronesVision, system Skynet ADS stanowi potężny dodatek do arsenału Tajwanu, jako sprzęt zaprojektowany od samych podstaw do tego, aby neutralizować rosnące zagrożenia związane z wrogimi dronami w regionie. Z wyglądu przypominający broń z dwoma lufami, system ten można śmiało porównać do uzbrojenia rodem z dzieł science-fiction, jako że wygląda jak rekwizyt wyjęty prosto ze sceny filmu przedstawiającego przyszłość. Jednak w przeciwieństwie do tworów wyobraźni, produkowany w Tajwanie Skynet ADS to szalenie skuteczny bat na drony, który wprawdzie nie detonuje ich, ale znacznie bezpieczniej neutralizuje.

Skynet ADS nie strzela żadnymi pociskami, choć wygląda, jak laserowy blaster, w którego przypadku projektant wziął sobie do serca ergonomiczną budowę. W praktyce ta broń na drony zagłusza transmisje wideo i sygnały GPS wrogich dronów, przez co może zmusić je do powrotu do punktu startu lub bezpiecznego lądowania, neutralizując tym samym potencjalne zagrożenia z powietrza.

Ruch Tajwanu w kierunku integracji Skynet ADS z operacjami wojskowymi jest odpowiedzią na eskalację napięć i aktywności dronów w regionie ze strony Chin. Samo wdrażanie tego systemu na służbę jest aktualnie częścią szerszego programu modernizacji obrony o wartości 4,6 miliarda dolarów, na mocy którego ponad 40 baz wojskowych na Tajwanie zostanie znacznie wzmocnionych w kwestii obrony przeciwko zagrożeniom ze strony dronów. Trudno się temu dziwić, bo dochodziło już do momentów, podczas których chiński bezzałogowiec latający miał prowadzić działania szpiegowskie nad tajwańskimi instalacjami wojskowymi. Takie prowokacje ujawniły słabości i skłoniły do kompleksowego przeglądu tajwańskiej postawy obronnej wobec UAV.

Dlatego właśnie integracja Skynet ADS do sił obronnych Tajwanu oznacza znaczący kamień milowy w strategii bezpieczeństwa tego państwa. Wykorzystując zaawansowaną technologię do zwalczania ewoluujących zagrożeń, Tajwan wzmacnia swoje zdolności obronne, zapewniając bezpieczeństwo swojej przestrzeni powietrznej i potwierdzając swoją suwerenność w obliczu regionalnych napięć. To sprawia, że Skynet ADS to nie tylko broń, a to symbol odporności i technologicznego geniuszu Tajwanu w obliczu przeciwności.